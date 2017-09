Musk: Hyperloop! Kína: LOL :D

Elon Musk Hyperloop nevű szupervonatához nagyon hasonló projektet jelentett be egy kínai állami cég, csak ők még jó pár kört rá is vernének az amerikai techguru elképzelésére – írja a Register.

A projektet az állami tulajdonú China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC) nevű cég, a kínai űrprogram legfontosabb beszállítója jelentette be. A T-Flight nevű vonatuk a mágneses sínek fölött lebegne egy oszlopokon futó vákuumcsőben. Ez eddig egészen hasonlít ahhoz, amit Musk (és az ötlete nyomán egy sor másik cég) tervez, azt leszámítva, hogy ő inkább a föld alá dugná az alagutakat. Na meg azt, hogy míg a Hyperloop tervezett sebessége 1200 kilométer per óra, addig

a kínaiak vonata 4000 kilométer per órás sebességre lenne képes.

Összehasonlításképp: a Concorde repülőgépek durván 2200 kilométer per órára voltak képesek.

A szuperszonikus vonat a tervek szerint a rövidebb városközi távokon csak 1000 kilométer per órával vonszolná magát, a főbb városokat összekötő hosszabb útvonalakon felgyorsulna 2000 kilométer per órára, a fenti maximális sebességét pedig a valódi hosszútávú utakon venné fel.

A CASIC szerint már több mint kétszáz szabadalmuk van a megvalósításhoz szükséges technológiákra. Az elképzelés szerint az országot keresztül-kasul behálóznák a vákuumcsövek, amelyek olyan állomásokon futnának össze, ahol a vonatokat óriási forgó platformokkal állítanák irányba.

Ilyesmit persze ma már nem is illik alternatív energiaforrás nélkül tervezni. A kínai csővonatrendszer a működéséhez szükséges energia nagy részét atomenergiából kapná, a csöveket pedig napelemek borítanák be.

A szokásos kérdések ezzel a projekttel szemben is felmerülnek: egyrészt hogy technikailag megvalósítható-e, másrészt hogy pénzügyileg mennyi realitása van. Az utóbbiban a kínai verzió talán előnyösebb helyzetben van, hiszen a kínai állam támogatása segíthet esetleges piaci nehézségek áthidalásában. Felmerül még az is, hogy az utasok hogy fogják bírni ezt az elképesztő sebességet, pontosabban az ennek eléréséhez szükséges gyorsulást, de erről egyelőre nem szólnak a tervek.