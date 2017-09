Mesterséges intelligencia = harmadik világháború

Elon Musk, a Tesla és a SpaceX vezérigazgatója szerint a mesterséges intelligencia (AI) hozhatja el a harmadik világháborút – írja a Guardian. Erős kijelentésnek tűnik, főleg manapság, amikor Észak-Korea interkontinentális atomfegyvereket tesztel.

Musk nem először fejezi ki az aggodalmát az AI térnyerése miatt. Ezúttal azt írta a Twitteren, hogy a mesterséges intelligencia az emberiségre leselkedő legnagyobb egzisztenciális fenyegetést jelenti, ami akár a harmadik világháborút is kirobbanthatja.

China, Russia, soon all countries w strong computer science. Competition for AI superiority at national level most likely cause of WW3 imo.