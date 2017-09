Kétméteres képátló és 33 millió pixel a tévézés jövője

Az ultramagas felbontás mostanra teljesen átlagos lett, és a berlini IFA elektronikai vásár látogatói közül mindenki a 4K tévéket nézegette, hogy vajon melyikkel fedjék be a nappali falát. A német keresetek valamivel nagyobb mozgásteret engednek a vevőknek, de azért ott sem currywurstból van a kerítés, és átlagosan 600 eurót költenek el ötévente egy új berendezésre.

Közben persze akadnak olyanok is, akik nagyot mernek álmodni, és akár a Panasonic 77 col - pár centi híján két méter - képátlójú EZ1000 OLED tévéjét is bevállalják. Ez most az egyik legnagyobb OLED, és támogatja a HDR10+ képminőséget, amit a Samsunggal közösen vezetnek be, hogy gazdagabb színek és nagyobb dinamikatartomány jelenjen meg a tévézők szeme előtt.

A Sharp 8k-s tévéje

Akik viszont nem a méretben, hanem a felbontásban akarnak az élen járni, azok a Sharp Aquos 8K tévében találhatják meg a számításukat. Ennek viszont nemcsak a pixelszáma több tízmilliós (33,177 millió, hogy egészen pontosak legyünk), hanem az ára is hasonló nagyságrendekben mozog, és majdnem egy forintba kerül egy pixel. Az árcédulája 100 000 dolláros, ami forintban 25,74 millió.

Eközben mindegyik gyártó keményen dolgozik azon, hogy javuljon a képminőség. Az LG-nél az OLED tévéken elérhetővé tesznek egy Technicolor Expert Mode nevű funkciót, amivel a megjelenített színeket optimalizálják. A Philips az idei kínálatában a P5 nevű processzorával tisztítja meg a tévéire érkező jelet, hogy kevesebb torzulás és elmosódás jelenjen meg a nézők előtt.

Tévéipari szakértők szerint a tévégyártóknak aggodalomra semmi okuk, találni fognak vevőket a fiatalabbak közt is, mert ahogy megfáradnak a mobil nyomkodásában, beülnek az óriástévé elé, hogy ott nézzék meg a kedvenc sorozatukat a Netflixen vagy a Youtube-on, lehetőleg 4K minőségben.