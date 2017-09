Ügyfélszolgálattal bővül a WhatsApp

A Facebook végre rájött, hogy kereshetne pénzt a WhatsApp-pal: azokkal a vállalkozásokkal fognak szerződést kötni, akik szeretnének ügyfélszolgálati támogatást az alkalmazásba. A WhatsApp vállalkozói programja hozzáférést biztosít azokhoz az automatizált eszközökhöz, amik a vásárlókat és érdeklődőket segíthetik.

A WhatsApp most kisebb volumenű teszteket folytat, világszerte néhány vállalkozással. Az új stratégiát kedden jelentették be, de nem árulták el, hogy a szolgáltatást mikortól használhatja szélesebb közönség is.

A WhatsApp azt tervezi, hogy személyre szabott ügyfélszolgálati megoldásokat kínálnak: például a bankok vagy légitársaságok üzenetekben értesíthetik az ügyfeleket. Ilyen értesítés lehet például a repülőjáratok menetrendjének változása, vagy a számlaegyenlegünk pénzmozgása. Ezenfelül terveznek egy saját fizetési szolgáltatást is a WhatsAppon belül, amin végső soron ismét a WhatsApp anyavállalata, a Facebook keresne.

A Facebook 2014-ben vásárolta fel a WhatsAppot, 22 milliárd dollárért. Az alkalmazás korábban egydolláros éves előfizetési díjat számított föl, de ezt 2016 elején elvetették.

A WhatsApp társalapítója, Jan Koum sokáig ellenezte, hogy reklámok tűnjenek föl az alkalmazásokban, és ígéretet tett rá, hogy soha ne mis fognak. A Facebook, úgy tűnik, mégis megtalálta a módját, hogy pénzt keressen a méregdrágán vásárolt szolgáltatással.