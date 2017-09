Zenészeknek és kiadóknak fizetne a Facebook

A Facebook állítólag több százmillió dollárt fizetne lemezkiadóknak és híres művészeknek, hogy az oldal látogatói nyugodtan használhassák a zenéiket a saját videóikhoz. Az értesülést a Bloomberg szellőztette meg, a céghez közel álló forrásokra hivatkozva.

A videófeltöltés és videómegosztás az elmúlt években futott fel a Facebookon. A videók közül sokban hallhatunk olyan zenét, aminek a jogdíjait a Facebook nem birtokolja. A hatályos törvények alapján a Facebookot a jogtulajdonos kötelezheti rá, hogy távolítsa el a kérdéses videót.

A jogtulajdonosok már hónapok óta tárgyalnak a Facebokkal, megoldást keresve a problémára. A Facebook ígéretet tett egy olyan rendszer kialakítására, amivel kiszűrhetők lehetnek a jogsértő zenék. Egy ilyen rendszer megtervezése és fejlesztése azonban legalább két évig tartana, ami mindkét oldal számára kellemetlenségekkel járna.

A Facebook is szeretne megoldást találni a helyzetre, mert nekik is kellemetlen, hogy törölniük kell a felhasználóik jogsértő videóit. És épp ilyen kellemetlen a jogtulajdonosok felháborodása is. A hirdetőkről nem is beszélve, akiknek már előre fájhat a feje a jogi nehézségek miatt.

De a videókra szükségük van. A Facebook több milliárd dolláros potenciált lát a videó alapú reklámozásban. Az új szolgáltatásuk, a Watch is YouTube-nak akar konkurenciát teremteni; a videós hirdetési piacon ők bonyolítják a legnagyobb forgalmat. Mark Zuckerberg, a Facebook vezérigazgatója szerint éveken belül a videós hirdetések lehetnek a Facebook fő bevételforrásai.