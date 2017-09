Felülvizsgálják az Intel rekordbírságát

2009-ben, hosszú vizsgálat után az Európai Unió 1,06 milliárd euróra büntette az Intelt a piaci erőfölénnyel való visszaélést szabályozó trösztellenes törvények megsértése miatt. A büntetést az Intelnek be kellett fizetnie, de azóta is támadják az ítéletet, arra játszva, hogy mérséklik a büntetést, vagy akár a teljes összeget visszakapják – írja a IT Café.

2014-ben az Európai Unió Bírósága helybenhagyta az eredeti ítéletet. Az Európai Unió Legfelsőbb Bírósága azonban visszaküldte az ügyet az alacsonyabb fokon eljáró bíróságnak, azzal az indokkal, hogy korábban az Intel nem mindegyik érvét vették figyelembe ítélethozatal előtt.

Úgy tűnik, egy konkrét vádponttal van a probléma. Az Intelt elítélték, mert a vállalat jelentős kedvezményeket adott a partnereinek, ha a legfőbb konkurens kárára kizárólag vagy nagy részben az Inteltől rendelik a számítógépek processzorait, illetve részegységeit. Az Intel viszont jó ideje azzal érvel, hogy az árkedvezmények és az anyagi visszatérítések nem korlátozzák szükségszerűen a piaci versenyt. A felülvizsgálat is ebben a kérdésben történhet majd meg.