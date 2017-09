Madárként suhanunk az Airbus csúcsgépével

Nemrég (július elején) Budapestre látogatott a LOT légitársaság egyik Boeing 787-800-as Dreamliner repülőgépe, amivel hamarosan New Yorkba és Chicagóba lehet majd repülni a magyar fővárosból. Szeptember 8-án pénteken az amerikai repülőgépgyár aurópai konkurense, az Airbus is beköszönt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre, hogy megmutassa Budapestnek a Dreamliner vetélytársát, a 2015 óta forgalomban lévő, a világ legmodernebb utasszállítójának számító Airbus A350-at.



A Lufthansa színeiben megjelenő ultramodern gép ünnepi alkalomból látogatott a magyar fővárosba: a német légitársaság 50 évvel ezelőtt indított menetrend szerinti járatot Budapestre, illetve még három közép-kelet európai városába, Belgrádba, Bukarestbe és Zágrábba.



A Lufthansa flottájában jelenleg öt Airbus A350-900 típusú nagy hatótávolságú, közepes méretű, széles törzsű repülőgép szolgál, és még húsz ilyen repülőgép érkezik a céghez a közeljövőben. Budapesten mostanáig nem járt A350-ös, ezzel a látogatással a német légitársaság egy négy évtizeddel ezelőtt megkezdett hagyományt folytat: ők hozták hozzánk elsőként a Boeing 737-es, a 747-es Jumbo gépeket és a világ legnagyobb utasszállítóját, az Airbus A380-ast is.



A Lufthansa A350-900-asának fedélzetén 293 fő utazhat: 48 az üzleti, 21 a prémium turista, és a 224 a turista osztályon. Az A350-900 a hasonló kategóriájú gépekhez képest 25%-kal kevesebb üzemanyagot fogyaszt (100 utaskilométerre vetítve 2,9 liter kerozint) és zajkibocsátása is 50%-kal alacsonyabb.



Azt, hogy valóban mennyire csendes az A350-es egy München-Budapest próbaúton tapasztalhattuk meg. Közvetlenül a szárnynál ülve halk duruzsolás volt csak a két hajtómű zaja. A repülési élmény ezen kívül is illik a legmodernebbnek tartott géphez, a fedélzeti internet és mobilszolgáltatás alapfelszereltség, ezen kívül az utasok szórakoztatásáért felelős multimédiás lehetőségek – filmek, játékok, zenék stb. – gyakorlatilag egy tízórás repülőúton is képesek lekötni bárkit.



Azonban ami minket leginkább lenyűgözött, az a repülőgép kameráinak közvetítése. Ez nem újdonság – 5-10 éve lehet ezzel a szolgáltatással találkozni nagyobb gépeken – de az A350-esen megtapasztalt képminőség egészen magával ragadó: még a turistaosztályon is egész nagy méretű képernyőkön lehet követni merre jár a gép, hogy suhan el alattunk a táj, figyelni a pillanatot, amikor a gép futóműve a landoláskor a betonhoz ér. Valahogy egész más így repülni, mintha eggyé válnánk a géppel, és madárként szállnánk a felhők fölött.

A Lufthansa jelenleg meglévő öt Airbus A350-900 utasszállító repülőgépe közül az egyik a müncheni repülőtéren. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A német légitársaság 2013-ban döntött 59 új repülőgép – 34 darab Boeing 777-9X és 25 darab Airbus A350-900 – beszerzéséről. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Az új Airbus A350-es flotta első tagját idén februárban vette át a Lufthansa, azóta már az ötödik gép kezdi meg szolgálatát. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A gépek Münchenben állomásoznak, Bostonon, Delhin és Mumbaion kívül szeptember 12-től már Hongkongba is repülnek. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A Budapestre látogató gép pilótafülkéje kívülről. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Ünneplőbe öltözött légikisérők. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A fedélzeti multimédiarendszer legszuperebb eleme a gépre szerelt három kamera által közvetített élő stream. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Manapság nincs új utasszállító fölfelé kanyarodó szárnyvég (avagy hajlított winglet) nélkül. A NASA által a hetvenes években kifejlesztett winglet jelentősen csökkenti a szárny végén keletkező légörvényeket, csökkentve ezzel a repülőgép légellenállását. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A gép törzsének közepén lévő vészkijárat kis ablaka. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A gép törzsének közepén lévő vészkijárat kis ablaka által keltett fénytörési jelenség. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Gyakorlatilag megunhatatlan. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A személyzet a gép végében lévő konyhában ügyködik. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A légikísérők külön szinten lévő hat férőhelyes kuckója. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Elmúltak azok az idők, amikor nem lehetett mobiltelefont használni vagy internetezni az utasszállítókon. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Az Airbus A350 nappali mód fényei. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A repülőgép éjszakai, alváshoz igazodó fényei. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A kék fényt nélkülöző, kellemes narancsszín világítás segíti az alváshoz szükséges melatonin termelődését. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Így nézett ki a budapesti érkezés a függőleges vezérsíkra szerelt kamera képén. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

És így nézett ki kívülről a tisztelgő áthúzás. (Fotó: BUD / Lufthansa)

Ünnepi fogadtatás. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Az A350 szemből. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Az első hozzánk látogató Airbus A350 futóművei a budapesti betonon. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Kihagyhatatlan csoportkép. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Kicsit zorrós a kinézete. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Az A350 törzse és szárnyai túlnyomórészt kompozit anyagokból készülnek. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Ablaktörlők, szenzorok. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A pilótafülke csupa érintőképernyő. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Akad azért pár gomb így is, no és a gázkar sem virtuális egyelőre. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A repülőgépet két Rolls-Royce Trent XWB turbofan hajtómű hajtja előre. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Veszélyes üzem. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

kicsit olyan, mint egy Zaha Hadid-épület. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Látják ott fent a függőleges vezérsíkon a kis bütyköt? Na az az egyik külső kamera. (Van még a gép hasára szerelve is kettő, az egyik előre néz a másik le, a föld felé.) (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)