Minden, amit tudni lehet az új iPhone-ról

Egy váratlan adatszivárgás miatt eddig ismeretlen részletek derültek ki az Apple új okostelefonjáról – írja a BBC Online.

Az iPhone 8 hivatalos bemutatója kedden lesz; ennek megfelelően már most is épp elég spekulációt, kiszivárgott hírt és pletykát hallhattunk róla. Most viszont többről van szó. Egy szakértő szerint ez az Apple történetének legnagyobb adatszivárgása.

Szándékos szabotázs lehetett

Az Apple nagy hangsúlyt fektet rá, hogy a megjelenés előtt soha, semmilyen hivatalos információ ne szivárogjon ki az új eszközeiről. A hírek azonban már csak ilyenek: a gyártóktól kiszivárgó kémfotók, a neves újságoknak névtelenül nyilatkozó források és a forráskódokban felbukkanó titokzatos megjegyzések mind táptalajt biztosítanak a folyamatos spekulációnak. Tim Cook, az Apple vezérigazgatója nem véletlenül nyilatkozta 2012-ben, hogy meg kell duplázni az adatvédelemre vonatkozó erőfeszítéseiket.

Az új információk közül néhányat már korábban is ismertünk; ilyen az is, hogy az iPhone 8-ban nem fogják használni az ujjlenyomat-leolvasásra építő azonosítási technológiát, a Touch ID-t. Az is árulkodó volt, amikor a HomePod hangsugárzók tesztkódjában találtak ígéretes nyomokat.

Az új szivárgásról viszont sokan azt gyanítják, hogy szándékos szabotázs lehetett.

Legjobb tudomásom szerint ezeket a buildeket bárki letöltheti, de hosszú, kitalálhatatlan webcímek mögé rejtették őket. Az Apple-től valaki eljuttatta ezeket a címeket a 9to5Macnek és a MacRumorsnak. Szinte biztos vagyok benne, hogy ez nem hiba volt, hanem egy Apple-alkalmazott szándékos, rosszindulatú akciója.

– írta John Gruber Apple-szakíró a szivárgásról.

Sem a két érintett oldal, sem Gruber nem fedte fel a forrásait. A BBC egy független forrásból úgy értesült, hogy egy névtelen forrás eljuttatta az információ forrását – az iOS 11 mobil operációs rendszer végleges kódját – a szóban forgó kiadványokhoz.

Ez a szivárgás több meglepetést lőtt el, mint bármelyik az Apple történetében.

– írta Gruber.

iPhone X, Animoji, arcfelismerő

A fejlesztők még mindig túrják az iOS 11 forráskódját a kibányászható információkért. Amit már most sejteni lehet:

Van egy utalás egy bizonyos iPhone X-re , ami alátámasztja azokat a spekulációkat, hogy az Apple egy, az eddigiektől független iPhone-csúcsmodellt is be fog mutatni a hagyományos készülékeken, az iPhone 8-on és az iPhone 8 Pluson kívül. (Akit érdekelnek a részletek, fussa át a Business Insider összefoglalóját, ahol illusztrációkkal magyarázzák el a várható extrákat. A hivatalos bejelentésig – ahogy minden értesülést – ezt is érdemes pletykaként kezelni.)

, ami alátámasztja azokat a spekulációkat, hogy az Apple egy, az eddigiektől független iPhone-csúcsmodellt is be fog mutatni a hagyományos készülékeken, az iPhone 8-on és az iPhone 8 Pluson kívül. (Akit érdekelnek a részletek, fussa át a Business Insider összefoglalóját, ahol illusztrációkkal magyarázzák el a várható extrákat. A hivatalos bejelentésig – ahogy minden értesülést – ezt is érdemes pletykaként kezelni.) A Touch ID-t felváltja a Face ID . Vagyis nem az ujjlenyomatunk, hanem az arcképünk nyitja majd a telefont. Ugyanezzel a módszerrel azonosíthatjuk magunkat, ha az App Store-ból vásárolnánk. A Samsung ezzel egyszer már csúnyán ráfázott – az ő arcfelismerőjüket egy kinyomtatott arcképpel is át lehetett verni –, de az Apple technológiája háromdimenziós szkennelési technológiára épül.

. Vagyis nem az ujjlenyomatunk, hanem az arcképünk nyitja majd a telefont. Ugyanezzel a módszerrel azonosíthatjuk magunkat, ha az App Store-ból vásárolnánk. A Samsung ezzel egyszer már csúnyán ráfázott – az ő arcfelismerőjüket egy kinyomtatott arcképpel is át lehetett verni –, de az Apple technológiája háromdimenziós szkennelési technológiára épül. Megváltozik a telefon külseje. Ezt már korábban is rebesgették, de a forráskódból előtúrható ikonok arról árulkodnak, hogy a telefon frontoldala szakít az iPhone-ok eddigi dizájnjával, és jobban fog hasonlítani a 2017-es csúcsmodellekre. Ilyesmire számíthatunk:

Me too. New bezel-less form factor as well pic.twitter.com/Y0RrSOk2OO — Guilherme Rambo (@_inside) July 31, 2017

Az iPhone-ban A11 processzor lesz , írja a MacRumors cikke. A technikai specifikációk szerint ez egy hatmagos processzor: négy kisebb és két nagyobb teljesítményű processzormag biztosítja majd a szükséges teljesítményt.

, írja a MacRumors cikke. A technikai specifikációk szerint ez egy hatmagos processzor: négy kisebb és két nagyobb teljesítményű processzormag biztosítja majd a szükséges teljesítményt. Az Apple már eljátszadozott a vezeték nélküli töltés gondolatával , legalábbis a kód tanúsága szerint . Hogy ebből lesz-e bármi konkrétum, vagy csak az operációs rendszert készítik föl a technológiára, az még kérdéses.

Kiderült, hogy hogyan fog kinézni az új Apple Watch és az új, vezeték nélküli Airpod fülhallgató. A mellékelt ábrán látszik, hogy inkább a meglévő formaterveket finomítják, nem állnak elő radikálisan új dizájnnal.

via GIPHY

Bemutatkozik az Animoji : egy animált emoji mkarakterrel fogják utánozni a felhasználó lekamerázott arckifejezését.

: egy animált emoji mkarakterrel fogják utánozni a felhasználó lekamerázott arckifejezését. Siri minden eddiginél emberibben fog viselkedni , beleértve a hangját is .

, beleértve a hangját is Az iPhone X kijelzőjének felbontása 1125*2436 képpont lesz – írja a Business Insider a világ legjobban értesült Apple-elemzője, Ming-Csi Kuo értesüléseire hivatkozva.

– írja a Business Insider a világ legjobban értesült Apple-elemzője, Ming-Csi Kuo értesüléseire hivatkozva.

There are little tidbits in the OS suggesting upcoming iPhone will have a 3x screen at 1125x2436. Hard to gauge what that will mean for devs pic.twitter.com/SK8QjOAfDt — Steve T-S (@stroughtonsmith) July 31, 2017

A hátlapi kamerának is két lencséje lesz , akárcsak a szelfikamerának, de a hátoldali lencsék nem egymás mellett, hanem egymás alatt helyezkednek el.

, akárcsak a szelfikamerának, de a hátoldali lencsék nem egymás mellett, hanem egymás alatt helyezkednek el. Az új képernyő a telefon teljes felületét lefedi. Így nemcsak a képátló lesz nagyobb a változatlan méretű készüléken, hanem a fizikai Home gombot is szanálni fogják: minden a képernyőre kerülhet.

Az Apple embervadászatra készül

Az elmúlt három hónapban ez a második eset, hogy az Apple-t egy saját alkalmazottja szívatja meg. Júniusban egy egyórás belső megbeszélés hangfelvétele szivárgott ki - ami ironikus módon arról szólt, hogy hogyan lehetne megelőzni ezeket a kiszivárgó infókat -, és a beszélgetés hanganyaga felkerült az Outline híroldalra. Ezek szerint az Apple a Nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA), az FBI és a titkosszolgálat szakértőivel szeretné elcsípni a szivárogtatókat.

Az Apple hihetetlen erőfeszítéseket fog tenni, hogy megtudják, hogyan történhetett ez, és nem irigylem az illetőt, aki csinálta, mert számára nem lesz irgalom.

– mondta Ben Wood a CCS Insight elemzője a BBC-nek.

Az Apple nem kommentálta az értesüléseket.