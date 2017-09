367 milliós büntetést kapott a Facebook

1,2 millió eurós (kb. 367 millió forintos) büntetést szabott ki a spanyol adatvédelmi hatóság a Facebookra, írja a The Telegraph. A cég három ponton sértette meg az adatvédelmi törvényt, az állampolgárok információs és személyes adataira vonatkozó biztonsági szabályokat.

A több millió spanyol felhasználó jogai felett őrködő adatvédelmi szervezet szerint a Facebook egyfelől elmulasztotta tájékoztatni a felhasználóit arról, hogy miképp gyűjti, tárolja és használja az adataikat. Másodsorban arról sem ad elég információt a Facebook, hogy a személyes adatokat – vallás, politikai érdeklődés, nem, böngészési szokások, stb. – hogyan használják a reklámok megjelenítésekor. Ráadásul az is jogsértő, hogy sütik segítségével jogellenesen követi még azoknak a felhasználóknak a tevékenységét is, akik be sincsenek jelentkezve Facebookra. Ezen kívül az is jogellenes, hogy a Facebook több mint 17 hónapig tárolja a törölt felhasználói profilok adatait, amire egy nyomozás világított rá.

A spanyol adatvédelmi hatóság egy esetben 600 ezer, két kisebb súlyúnak tartott jogsértés miatt pedig 300-300 ezer eurós büntetést szabott ki. Azt külön hangsúlyozták, hogy mennyire nehéz eligazodni a Facebook felhasználási feltételei közt, amiben sok a túl általános és zavaros megfogalmazás.

Európában rájár a rúd Mark Zuckerberg cégére: hasonló eljárások vannak ellene folyamatban Németországban, Belgiumban, Hollandiában és Franciaországban is. Ennek ellenére nem mondhatni, hogy a mostani, 1,2 millió eurós büntetés nagyon megrázná a céget, ami az előző negyedévben 9,3 milliárd dolláros bevételt könyvelhetett el.