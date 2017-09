Bocsánatot kért az Instagram az indokolatlan képtörlésért

A 12 éves Harry Beswick Goldenhar-szindrómával született, aminek következtében arca bal felén hiányoznak az érzékszervei (nincs szeme, füle és hiányzik a bal orrlyuka is). Emellett a fiú autista is. Édesanyja, Charlie, Instagramon és blogon mutatja be, hogy milyenek a mindennapjai egy ilyen fogyatékossággal élő gyermekkel – a fotómegosztón 12 ezren követik a speciális igényű fiút és ikertestvérét, Olivert egyedül nevelő nőt.

Botrány akkor tört ki, amikor egy felhasználó jelentette az Instagramra szeptember 9-én felrakott képet és az oldal moderátorai szemmel láthatóan gondolkodás és mérlegelés nélkül el is távolították a fotót, amin az anyuka és fiú látható, utóbbi szemprotézise nélkül.

A második sor első képe esett áldozatul a téves moderációnak

Beswick Twitteren majd Facebookon is kifakadt a moderátori döntés miatt, sorait ezrek osztották meg. “Mit láttok, amikor a fiamra néztek? Én a világ legszebb mosolyát, legcsodálatosabb szívét és a legtisztább szeretetet. Szomorú, hogy vannak az Instagramon olyanok, akiknek túl sok volt a látvány és feljelentették a képet (nem először történt ilyen)” – írta Facebookon.

A Guardian cikke szerint a fotót a közösségi elvek megsértése miatt tette hozzáférhetetlenné az Instagram, egész pontosan zaklatás (bullying) miatt. A képet felülvizsgáló moderátor valószínűleg félreértette és rossz szándékúnak ítélte az anya képhez fűzött tréfás megjegyzését: “Hello Harry, hol a szemed? A fenébe, már megint otthon hagytam!” Miután felháborodásukban rengetegen írtak az Instagramnak, a fotó újra elérhetővé vált.

Tévedésből vettük le a fotót, de gyorsan vissza is tettük, amint felhívták a figyelmünket a hibára. Bocsánatot kértünk a családtól

– mondta az Instagram szóvivője.

A cég külön moderátori csapatot foglalkoztat a közösségi irányelvek betartása érdekében, a hetente befutó több millió bejelentés kezelése részben automatikusan történik. Nem ez volt az első és valószínűleg nem is az utolsó eset, hogy hiba csúszott a moderálási folyamatba.