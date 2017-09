Ha idegesítik a maguktól elinduló videók, jó napja van

A Google bejelentette, hogy a Chrome böngésző blokkolni fogja a weboldalakon az automatikusan elinduló videókat – írja az Ars Technica.

A tiltás alól csak a némán induló videók jelentenek majd kivételt, illetve azok, amelyek iránt "a felhasználó érdeklődést fejezett ki". Ez utóbbi olyasmiket jelent például, hogy gyakran indítunk el videót az adott oldalról, vagy hogy mobilon a kezdőképernyőhöz adtuk az oldalt.

Az asztali és a mobilos verzióba is bekerülő új funkció a Chrome 64-es verziójában fog bemutatkozni, ez jelen állás szerint 2018 januárjában fog megjelenni. Ez előtt viszont már az októberben érkező 63-as verzióba is kerül egy olyan lehetőség, amellyel egyes oldalakat tudunk igény szerint lenémítani, hogy ezzel is nagyobb kontrollt kapjunk a ránk zúduló tartalmak fölött. A némítást a Chrome meg is jegyzi, hogy ne kelljen mindig újra beállítgatni.

De addig is, amíg arra vár, hogy a böngésző magától is leállítsa az idegesítő videókat, ebben a cikkben megmutatjuk, hogyan tudja már most rávenni erre:

Az Apple böngészője, a Safari következő, 11-es kiadása is tudni fog hasonlót, csak az még nagyobb szabadságot ad, mert a felhasználó kiválaszthatja, hogy minden automatikusan induló videót blokkoljon-e a böngésző, vagy csak a hangosakat.

A videóblokkolás mellett a Google hirdetésblokkolást is beépít jövőre a Chrome-ba, de ez nem az összes hirdetést fogja letiltani, csak azokét az oldalakét, ahol túl sok az idegesítő – egy korábban már meghatározott sztenderdtől eltérő – hirdetés. Ezért nem is blokkolóként, hanem szűrőként emlegetik. A cél, hogy az oldalak is bevételhez jussanak, de a felhasználót se idegesítsék a reklámok.