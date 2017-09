A Chrome kicsinálja az automatikusan elinduló videókat

A Chromium Blogon a múlt héten jelent meg az a bejegyzés, amelyben Mounir Lamouri szoftverfejlesztő bejelentette, hogy a Chrome böngésző 64-es verziója korlátozni fogja a hanggal rendelkező, automatikusan induló videók lejátszását – írja az IT Café.

Lamouri azt írta: sokakat zavar a videók automatikus indulása. Ezt nem nehéz elhinni, elvégre ki örül neki, amikor a megnyitott böngészőablakban elkezd üvölteni egy reklám vagy egy beágyazott videó? Főleg, hogy mindez rengeteg erőforrást igényel, ami a mobileszközöket használókat még jobban idegesítheti. A fejlesztők a fentiek miatt úgy döntöttek, hogy

a Chrome alapértelmezésben blokkolni fogja azokat a videókat, amelyek hangsávval is rendelkeznek.

Ugyanakkor tesznek egy engedményt: a videó elindul, ha az online tevékenységünk elemzése alapján a böngésző úgy ítéli meg, hogy a felhasználót érdekelheti a videótartalom.

A blog szerint az új funkció jövő januártól kerülhet bele a böngésző kódjába. Átmeneti megoldásként a hamarosan elérhető Chrome 63-as verzióban is megjelenik a némítási lehetőség. Az Apple is hasonló megoldással kísérletezik. Júniusban jelentették be, hogy a Safari legújabb verziója is blokkolni fogja az automatikusan elinduló hangos videókat. Az ő fejlesztésük szeptember 25-től lesz elérhető.