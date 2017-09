A jelek szerint az Uber még mindig nem érti, mi a baj a szexizmussal

Az Uber bocsánatot kért, miután a közösségi médiában szexizmussal vádolták meg őket egy promóciós ajánlatuk maitt. A reklámszöveg arra biztatta a férjeket, hogy adjanak egy szabadnapot a feleségüknek a konyhában, és bízzák a vacsorát az ételkiszállítással foglalkozó Uber Eatsre. És ezt az egészet elnevezték Wife Apprecation Daynek (feleség-megbecsülési nap).

A Bangalore-i ügyfeleknek küldött üzenetben ez állt: „Kedves férjek, emlékeztetnék rá, hogy ma van a Feleség-Megbecsülés Napja. [..] Adjon egy szabadnapot a feleségének a konyhában!” Majd arra kérték őket, hogy ne a feleségükre, hanem az Uber Eatsre bízzák a vacsorát.

Az Uber később teljesen elfogadhatatlannak bélyegezte az üzenetet, és sűrű bocsánatkérések közepette eltávolították az üzenetet.

Oh hell no. This is completely unacceptable. Will take care of this.