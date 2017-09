Drágul az iPhone kijelzőcseréje

Egy Reddit-felhasználó szúrta ki a hétvégén, hogy az Apple csendben megemelte az iPhone kijelzőcseréjének árát. Az iPhone 6S, 6S Plus, iPhone 7 és 7 Plus modellek sérült kijelzőit ezentúl 20 dollárral drágábban javítják.

Mindez azt jelenti, hogy a 6S és a 7 képernyőjének javítása 149 dollárba kerül (a korábbi 129 helyett), a 6S Plus és a 7 Plus nagyobb kijelzőit pedig 169 dollárért cserélik (a korábbi 149 helyett). Az utóbbi, magasabb árak érvényesek az iPhone 8-ra és az iPhone 8 Plusra is.

Jó hír, hogy a megnövelt árat csak akkor kell kifizetnünk, ha a megvásárolt telefonunknak nincs érvényes AppleCare+ garanciája. Ha a kiterjesztett jótállásért is fizettünk, az első két kijelzőcsere – a készülék típusától függetlenül – mindössze 29 dollárba kerül.

Az Apple még nem árulta el, hogy mennyit kell majd fizetnünk a nemrég bejelentett csúcsmodell, az iPhone X kijelzőcseréjéért. Azt viszont már tudjuk, hogy az AppleCare+ a prémium készülékekre is érvényes lesz, és annak az árát is emelni fogják: ezentúl 200 dollárba fog kerülni.