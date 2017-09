Jön a diszkontáras Google Home

A Droid Life szúrta ki, hogy a Google az október 4-i rendezvényén nemcsak okostelefonokat és új Chromebookokat fog bemutatni, hanem az okosotthon-vonalat is erősíteni fogják. Ha hihetünk az értesüléseknek, a Google egy okoshangszórót is piacra fog dobni, ami nagyjából azt tudja majd, mint a most is kapható Google Home, csak olcsóbb és kisebb kiszerelésben.

A Google Home Mini a vállalat digitális asszisztensét, a Google Assistantet fogja használni, de csupán 49 dollárba fog kerülni, és akkora lesz, mint egy hokikorong. Funkcióit tekintve nem lesz változás a korábbi modellhez képest: szabályozhatjuk vele az okosizzókat, lejátssza a zenéinket, és reagál a szóban kiadott utasításokra. Az egyetlen visszalépést a hangminőségben tapasztalhatjuk.

Here is the Google Home Mini, the Smaller $49 Google Home.https://t.co/8dzUOARr4C pic.twitter.com/grsf5n39aF — Droid Life (@droid_life) September 19, 2017

Az új eszközzel a Google az Amazon közvetlen riválisa lehet. Az 50 dolláros Amazon Echo Dot nagyjából ugyanezt tudja, és az egyik legnépszerűbb termék az Amazonon. Az Echo eszközök ma piacvezetők az okoshangszóró-piacon, de úgy tűnik, nem sokáig maradnak konkurencia nélkül.