Mi kerül egy iPhone-on 437 ezer forintba?!

Hogy mennyi?! 437 ezer forint? Hát ennél Pablo Escobar is nagyobb önmérséklettel árazta a kokaint a maga idején! Valószínűleg reflexből valami ilyesmi gondolatmenetre ragadtatta magát mindenki, amikor kiderült, mennyibe fog kerülni az iPhone X. És valahol jogosan: az ugyan már megszokott, hogy az aktuális Apple-csúcstelefon Magyarországon a legdrágább a teljes, ember által ismert univerzumban, de ez a mostani a szokásoshoz képest is drágább. Már Amerikában is, és Európában még ahhoz képest is. Lássuk be, az tényleg nem normális, hogy ha kiutazunk New Yorkba iPhone-t venni, akkor repülőjeggyel együtt nagyjából ugyanott vagyunk , mintha itthon ballagtunk volna el a legközelebbi boltig. Most megfejtjük a rejtélyt, és választ adunk a klasszikus kérdésre: mi kerül ezen a fotelon 7200 forintba???