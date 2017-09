Okosszemüveget fejleszt az Amazon

A Financial Times szerint az Amazon is beszáll a viselhetőtechnológia-piacra. Az első ilyen eszközük egy okosszemüveg lesz, amit Alexával, a cég hangvezérléssel működő személyi asszisztensével irányíthatunk.

Az értesülések szerint az okosszemüveg pont úgy fog kinézni, mint egy buta, és a csontok rezegtetésével bocsát ki hangot – vagyis ahhoz, hogy halljuk Alexát, nem lesz szükségünk külön fülhallgatóra. Kamerája és képernyője sem lesz - ez annak tükrében érdekes, hogy a Google Glass-alapító Babak Parviz állítólag három éve, az Amazonhoz kerülése óta dolgozik a projekten.

A Financial Times cikke arra is kitér, hogy az Amazon egy otthoni biztonsági kamerán is dolgozik. A szóban forgó termékek még idén a boltokba kerülhetnek, más Echo termékekkel egyetemben. Az eredeti Echo hangsugárzó gyakorlatilag változatlan maradt a 2014-es bemutatása óta, és mivel az Amazonon már régóta nem árulják, sokan feltételezik, hogy hamarosan bemutathatják az utódját.