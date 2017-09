Sebezhetőséget találtak az iOS 11-ben

Az Apple nemrég bemutatott mobil operációs rendszere, az iOS 11 számos ponton megújult az előző verzióhoz képest. A vezérlőpult (Control Center) például sokrétűbb, jobban testreszabható lesz, és a Force Touch is új vezérlési lehetőségeket biztosít.

Akad azonban egy fontos változtatás, ami elsőre jó ötletnek tűnt, de valójában biztonsági és használhatósági problémákat is rejt magában: a bluetooth és a wifi ki- és bekapcsolása.

Az iOS 11-ben lecsatlakoztathatjuk a telefonhoz kapcsolódó eszközöket, illetve kiléphetünk a vezeték nélküli hálózatokból; mindkettő egy gombnyomással intézhető a Control Centerben. Csakhogy – írja a Motherboard – ezek valójában nem deaktiválják a wifit és a bluetooth-t: mindkettő futni fog a háttérben, hogy biztosítsa az erre épülő folyamatok működését.

Az AirDrop, a Handoff, a helyzmeghatározás és az Apple Watch szinkronizálása is ezekre a hálózati kapcsolatokra épül. A wifi és a bluetooth kikapcsolása nem fogja automatikusan megszakítani a kapcsolatot a felsorolt eszközökkel és szolgáltatásokkal.

A változtatást a biztonsági kutatóként dolgozó Andrea Barisani is kiszúrta:

PSA: iOS 11 new control center WiFi and Bluetooth toggles don’t actually turn off their respective radios.