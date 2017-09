Lelki támogatást nyújt az Instagram

Hasznos eszközökkel bővült az Instagram, hogy a felhasználói távol tudják tartani maguktól a zaklatókat. Ezt úgy érhető el, hogy előre meghatározzuk,kik szólhatnak hozzá a közzétett fényképeinkhez. Dönthetünk arról, hogy csak az általunk követett ismerősök kommentjeire vagyunk kíváncsiak, vagy csak a követőink írhassanak megjegyzést, vagy mindkét csoport írhasson a képek alá. A nyilvános és a zárt fiókok egyaránt teljesen letilthatják a kommentelést.

Bővült a támadó jellegű hozzászolásokat kezelő szűrő nyelvtudása, az angolon kívül most már franciául, arabul, németül és portugálul is működik. A rendszer mesterséges intelligenciát és gépi tanulást alkalmaz, hogy egyre pontosabb legyen, és ne csak a szavakat ismerje fel, hanem a szövegkörnyezetet is. Ez egyben azt is jelenti, hogy időt kell neki adni.

Az élő közvetítések nézői is kapnak új eszközöket, hogy támogatást tudjanak nyújtani azoknak az előadóknak, akik lelki segítségre szorulnak. Erre azért volt szükség, mert mostanában párszor előfordult, hogy emberek élőben közvetítették az öngyilkosságukat, vagy más módon okoztak kárt magukban nézőközönség előtt. A segítséggel kapcsolatos információk már az online műsor ideje alatt megjelennek, nem kell megvárni, hogy véget érjen az adás.