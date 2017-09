Csevegőszolgáltatást indítottam a spájzból

Ha valaki azt mondta volna öt évvel ezelőtt, hogy valaha az életemben egy monitorra kötött telefonnal fogok napi nyolc órát dolgozni, és az otthoni szerveremről töltöm be a böngészőben az irodai szoftvereket, biztosan kiröhögtem volna. Most meg itt ülök a budapesti Flórián téren, egy Samsung Galaxy Note 8 mobil van a 24 colos kijelzőmre kötve, és egy Budakeszin - az otthonomban - működő szerver online szövegszerkesztőjébe írom be ezt a cikket, miközben az általam elindított privát csetszolgáltatáson beszélgetek ismerősökkel.

Visszavett irányítás

Az online csevegés és a webes munka nem újdonság, bár a hazai politikusok szerint még bőven lenne mit tenni ezeken a területeken, hogy a magyar vállalatok digitálisabban, hatékonyabban működjenek, és ne egy füzet margójára legyenek felkörmölve a fontos információk. A privát digitális életünkben is vannak kezelendő problémák. Alig telik el hét anélkül, hogy ne olvasnánk innen-onnan kiszivárgott adatokról, és közismert, hogy a közösségi portálok minden elérhető személyes információt felvásárolnak a netezőkről, mert így akarják pontosabban megcélozni minket a hirdetéseikkel. Többet tudnak rólunk, mint azt sejtenénk, és ők uralják az (üzleti) világot.

Az általam kipróbált megoldás saját vasra, egy mérnöki diploma nélküli is könnyen beállítható Synology DiskStation szerverre épül, aminek többféle változata van, a legegyszerűbb és pár tízezer forintos, egy merevlemezes modellektől, egészen a szervertoronyba építhető millió forintos konfigurációkig.

Fotó: synology.com

Én egy DS216+II típus választottam az alapmodelleknél jóval erősebb processzor és a több memória miatt, de igazából nem is ez a lényeg most, hanem rajta futó alkalmazások, amelyek több lényeges szempontból eltérnek a globális mamutok - Microsoft, Google, Facebook - által kínált felhőszolgáltatásoktól.

A teljes informatikai háttér, és ezzel együtt minden információ a saját kezünkbe kerül

Saját szerveren csevegve nem kell az inkontinenciáról vagy a milliomodik ostoba mobilos játékról hirdetéseket nézni, és a politikusok se fogják az arcunkba ordítani, hogy miért hülye az ellenfelük. Színtiszta beszélgetés zajlik, pont olyan felületen, amihez máshol hozzászoktunk. A Synology Chat bizonyos tekintetben jobban hasonlít az app a vállalatoknál népszerű Slackre, mint a Facebook Messengerre, vannak például minden tag által elérhető, előre kijelölt tematikus csevegőszobák, nem csak személyek csoportjai verődhetnek össze. A csevegő felületén természetesen van megosztás; az url-ek behúzzák a cikkek ajánlóképét, mint amikor Facebookon osztunk meg tartalmakat, küldhetünk egymásnak képeket, videókat és egyéb fájlokat.

Vannak emojik és matricák is, de még mindig keresem annak a lehetőségét, hogy manuálisan bővíteni tudjam a kínálatot, mert az alapértelmezett matricacsomag kevés lesz. Nem is értem, hogyan tudták ezt az appot piacra dobni több száz cuki rajzolt kisállat nélkül.

Ehhez a csevegőrendszerhez kizárólag azok csatlakozhatnak, akiknek mi magunk adtunk fiókot és hozzáférést a DiskStation webes adminfelületén. Ráadásul minden megosztott fájl a szerveren tárolódik, nem kell betojni attól, hogy idegen adminok nézegetik a képeinket. Egyébként a helyi admin hozzáfér, nyilván, valakinek mégiscsak rendet kell tartania, csak hát ebben az esetben pontosan tudható, hogy ki kezeli a rendszert. Ez ugyanúgy hasznos lehet családon belül, mint egy kisebb cégben. Akadnak azonban új kihívások is, hiszen innentől mi felelünk a szerveren tárolt adatok biztonságáért, nekünk kell folyamatosan frissíteni a Synology DiskStation szoftverét, és hálózati védelem konfigurálása is a mi feladatunk.

Házi feladat

A Synology DiskStation elsősorban adattároló szerverként ismert, és viszonylag újak rajta a felhőszolgáltatásokat helyettesítő alkalmazások. Ezek közt a már említett Synology Chat talán a legkiforrottabb, mobilos appot is letölthetünk hozzá, hogy bárhonnan beszállhassunk csevegni. Tesztemben ugyanolyan jól működött külföldről bejelentkező tagokkal, mint helyiekkel.

Az Office programcsomag is jól használható, hiszen éppen ezen írom a cikket. A szerver tagjai felvehetők közös szerkesztésre, és munka közben cseveghetünk egymással. A csomagnak része egy táblázatszerkesztő, ebbe pillanatok alatt be tudtam importálni egy korábban Google Táblázatokban létrehozott, függvényekkel teli táblázatot, szóval a rendszerek közt van némi átjárási lehetőség.

Mobilos applikáció sajnos nincs a Synology szövegszerkesztőjéhez, ám akinek kézenfekvőbb lenne appban dolgozni, az igénybevehet másfajta szinkronizációs módszert. A DiskStation kínálatában van egy Cloud Station Server nevű alkalmazás, amely egyfajta privát Dropboxként üzemel. Letöltjük a klienst a számítógépre és a mobilra, hogy az általunk kiválasztott mappákat - és bennük a saját doc, xls és egyéb fájlokat - folyamatosan naprakészen tartsa. Ezeket a fájlokat pedig olyan appban szerkeszthetjük, amilyenben csak akarjuk.

Ehhez társítható még egy Cloud Sync nevű alkalmazás, amely több tucat különféle online tárhelyről - például OneDrive, Dropbox, Amazon Drive, Azure, S3 - tudjuk átszinkronizálni a fájlokat a DiskStation tárhelyére. Így nemcsak biztonsági másolatot szerzünk, hanem ott helyben tudjuk kezelni az állományainkat.

Korlátozott tennivalók

A legalapvetőbb digitális eszköztárnak a jegyzeteket és a teendőket is menedzselnie kell. Erre is van megoldás, a szerveroldali Note Station és a kliensoldali DSNote párosa. Az adminisztrátori beállítások közt az Evernote jegyzetek importálási lehetőségét is megtaláljuk, és ez jól is mutatja, hogy mire képes az applikáció. El tudunk menteni egyszerű jegyzeteket, képeket, megadhatunk határidőket és alfeladatokat, szóval bőségesen kapunk funkciókat.

A tennivalók kezelésében a naptár a leggyengébb láncszem, de csak azért, mert a szinkronizálási lehetőség a calDAV-ra korlátozódik, és ezt nem mindegyik platform kezeli jól. A Synology hivatalos leírásában kizárólag iOS-es és Mac szoftverekhez adnak útmutatót, hogy miként kössük be azokba az online naptárunkat. Jól jönne ehhez is egy app az Androidra a Synologytól, hogy ne kelljen olyan körülményesen berhelni.

A webes felület azonban kimondottan gördülékenyen. Nyithatunk többféle tematikus naptárat, a bejegyzett eseményekhez a tagokat hívhatunk meg vendégnek, a külsős személyek pedig emailben kapnak értesítést, amelyben jelezhetik, hogy elfogadják-e a meghívást.

A felszínt karcolgatjuk

Családi szolgáltatásként, vagy egy kisebb vállalkozás háttérrendszereként jól beválhat egy ilyen házi szerver, bár az csak céges keretek közt elképzelhető, hogy bárkit a használatára kényszerítsünk. A rokonokat nehezebb meggyőzni arról, hogy hagyják ott a Facebookot. A Synology is főleg az üzleti júzerekre céloz, és a nekik szánt appok közt találunk még számtalan backup-rendszert, email-, tananyag-, fájl- és webszervert, SSO-t, VPN-t és ERP-t, de akár online újságot is indíthatunk WordPress alapokon. Ezekhez persze erősebb hardver kell, és komoly sávszélesség, a lakossági kábeltévés net nem pont erre lett kitalálva.

A saját kézve vett rendszergazdaság mellett még egy dologgal számolni kell, hogy mi fizetjük magát az eszközt, a benne lévő adattárolót, és a használattal elfogyasztott áramot.