Harmadnapra a számítógép is feltámad

Kólától és pörköltszafttól ragacsos billentyűk, milliónyi érintéssel homorúra koptatott, recsegő-ropogó tapipad, és romos burkolat. Nagyjából így képzelünk el egy használt laptopot, és már látjuk is magunkat, amint a mosdó alól előkotorjuk a teljes háztartási vegyszerkészletet, hogy befogott orral megpróbáljuk lesuvickolni az előző évek mocskát, mielőtt nyugodt szívvel meg mernénk nyomni a bekapcsológombot.

Ronda egy rémkép, és ha apróhirdetésben keresünk használt gépet, eredeti tulajdonosától, akkor valóban előfordulhat ilyesmi. Arról viszont mi sem tudtunk mostanáig, hogy a használt pc hatalmas biznisz, és a boltokban általában nem a felhasználók által leadott gépeket passzolják tovább, hanem többnyire profi felújítóktól szerzik be az árut. A kiskereskedőket gépekkel ellátó PC Arénánál rögtön ki is javítanak minket, amikor a használt számítógépek piacáról faggatjuk őket, hogy ők igazából nem használt, hanem felújított számítógépeket forgalmaznak, ami nagyon nem mindegy.

Hamar felnőtt

Nehéz elhinni, hogy a PC Aréna garázscégként indult, és méretében jobban hasonlított a sarki pc-boltra, ahol évtizedek óta ott dolgozó szakik rakják össze a márkás gépeknél olcsóbb és jobb konfigurációkat. Már a kezdetekben volt egy lényeges különbség, hogy ők a használt asztali gépek és laptopok felújítására szakosodtak. Ennek pedig, mint kiderült, óriási piaca van, így ma már egy ezer négyzetméteresnél nagyobb modern üzemben, több mint negyvenen dolgoznak a gépek felújításán, és ipari mennyiségben szerzik be a külföldi cégek lecserélésre került eszközeit.

A kamionon raklapszám érkező áru francia, dán, német vagy más nyugat-európai vállalatoktól kerül Nagytarcsára. Olyan cégektől, amelyek igyekeznek tartani a lépést a technika fejlődésével, és rendszeresen lecserélik az eszközeiket. Leadáskor mindegyik gépen teljes adattörlést végeznek el, ezt a szabályok is megkívánják, és nyilván egyik vállalkozás sem szeretne olyan merevlemezeket kiadni, amiken rajta vannak a titkai.

„A hozzánk beérkező gépek még valóban használtak, de a beérkezésük után rögtön átesnek egy fizikai tisztításon, nagynyomású levegővel fújjuk ki belőlük a port” - mondta Blatniczky Zsolt, a PC Arena értékestési vezetője.

Hajcsatot, pénzérmét, kiszáradt bogarakat is találtunk a gépekben

Akadnak a szállítmányban teljesen használhatatlan gépek is, amelyekről ránézésre megmondható, hogy selejtesek, és a szállítás közben is előfordulnak balesetek, ennek főleg az lcd-kijelzők látják kárát. A következő lépésben a technikusok veszik kezelésbe a vasat. A PC Arena működését alapvetően meghatározza az általuk használt szoftver, ami saját fejlesztés, és a létrehozásában nagyjából az egész vállalat részt vett. Teszteket futtatnak le, hogy a legapróbb részletekig mindent megtudjanak a gépekről. Megkeresik a kijelzőn az esetleges pixelhibákat, ellenőrzik a merevlemezt, a portokat, és hogy mennyit bír az aksi. Amíg a szoftver fut, még egy tisztítást elvégeznek, zsírtalanítják a felületet. A végén pedig mindegyik gép kap egy osztályzatot, és egy matricát, amin rajta van a konfiguráció leírása.

„Az értékelést szigorúan vesszük, biztosra kell menni, hogy a vevő elégedett legyen, és jótállást tudjunk vállalni az általunk eladott termékekre” - mondta Blatniczky Zsolt.

A csarnok közepén belefutunk egy nagy ládába, ahová a használhatatlan hardverek kerülnek. Ha például egy aksi nem biztosít legalább fél órányi működést, azt nem adják tovább, a hibás hdd helyére is használhatót raknak. A vevők is módosíthatnak az alaphardveren, már amennyire ez lehetséges, kérhetnek például több RAM-ot, hdd helyett ssd-t. A billentyűzetet a PC Aréna váltja át magyarra, egy cég gyártja le nekik az eredeti klaviatúrára passzoló, magyar ékezetes gombokat. Bármit is cserélnek le egy gépen, a teszteket újra lefuttatják, hogy a rendszerben rögzítse a kiadásra kerülő hardver összes azonosítóját.

Az egész folyamat, az áru érkezésétől a vizsgálatokon és szereléseken át a csomagolásig legfeljebb két napot vesz igénybe, és a harmadik napra elkészül a megtisztított, működőképes, eladható számítógép.

Csalni nem ér

Mindegyik gépre legális Windows 10 operációs rendszer kerül, erre Office 365-öt és G-Data biztonsági csomagot is feltelepítenek. Idehaza egyedül a PC Arénának van Microsoft Authorized Refurbiser (MAR) partneri minősítése, ami lényegében annyit tesz, hogy hivatalosan forgalmazhatják a felújított gépekre szánt Windows-licenceket. A MAR licenc a bolti Windowshoz képest harmadannyiba kerül, és ez az árengedmény teljesen érthető, hiszen a felújított gépeken biztosan volt valamilyen gyárilag telepített Windows, csak hát azt az adattörlésnél meg kellett semmisíteni. Az pedig Redmondnak is jobb, hogy a legfrissebb Windows 10 terjed, és nem a régi oprendszerei.

Ennek a kizárólagos partnerségnek szigorú feltételei vannak, minden egyes licenccel el kell számolni. Éppen ezért az egész PC Arénánál csupán hárman jogosultak bemenni a telepítőkulcsokat tároló raktárba.

A kiskereskedők rajtunk keresztül kapják meg a licencet, és ha valaki csalna, más gépre telepítene ilyen Windowst, azt azonnal kidobnánk

- mondta Blatniczky Zsolt. A Microsofttal közös partnerség is sokat elárul a PC Aréna sikereiről: az Európát, Afrikát és Közel-Keletet magába foglaló EMEA régióban három évben ők adták el a legtöbb MAR-licencet. A PC Aréna a régió több országába szállít felújított gépeket, és 2015-ben az árbevétel 60 százalékát adta a belföldi piac, a többi bevétel exportból származik.

Használt = kipróbált

A használt gépek piaca nem tud lefedni minden igényt, a gémerek például nagyon kis eséllyel találnak nekik való gépet az PC Aréna kínálatában. A vállalatoktól érkező gépeknek azonban megvan az az előnyük, hogy céges környezetben bizonyítottak, ahol azért komoly üzleti szoftvereket futtatnak, esetenként egyszerűbb videóvágó programok és más kreatív szoftverek is előkerülnek.

Aki csak böngészgetne, videókat nézne a Youtube-on, annak valószínűleg teljesen megfelel egy ilyen felújított konfiguráció, ahogy a kkv-knak is elegendő lehet a korábban más vállalatoknál teljesítő géppark. Az ár pedig önmagáért beszél, könnyen találunk olyan Core processzoros felújított gépet, amennyiből csak valamilyen gyengébb, Celeron vagy Atom processzoros új konfiguráció jönne ki.

Vásárlás előtt így is érdemes előbb megnézni, hogy az adott pc mire képes. Ezekről a márkás eszközökről valószínűleg már írtak teszteket a szaklapok, a felhasználók kipanaszkodták magukat a fórumokon, és talán a kérdéseikre választ kaptak. Az biztos, hogy sokkal többet megtudhatunk a régi modellekről, mint a vadiújakról, és kevesebb az ismeretlen kockázat.

Persze a használt gépnek is megvan a hátránya. Kisebb az esély rá, hogy a vásárlás után még 6-8 éven át bírni fogja a terhelést, és nem fog teljesen elavulni. Ki tudja most megmondani, hogy a 2020-as években milyen szoftverekkel kell kompatibilisnek lenni, és miféle csatlakozók lesznek a perifériákon? Ráadásul nehezebb, ha nem lehetetlen újra eladni, miközben az alig a pár éves pc-nket még simán továbbpasszolhatjuk némi pénzért.