Ez lehet a Tesla elektromos teherautója

Bár csúszik a Tesla Semi nevű elektromos teherautójának a bemutatója, jelen állás szerint október végén már tényleg bemutatják. A netre viszont most felkerült egy kép, a rajta látható jármű pedig nagyon úgy néz ki, mintha a Semiről készült lesifotó volt – írja a Verge.

A fotót először egy felhasználó megosztotta Redditen, aztán hamar törölte is (sőt állítólag a kép után a fiókját is), de addigra már egy másik felhasználó lementette, és a törlés után vissza is töltötte.

A teherautóról eddig csak az a kép ismert, amelyet Elon Musk cégvezér posztolt Instagramra még szeptember közepén, amikor bejelentette az október 26-i bemutató dátumát. Ezen a sejtelmes képen nem sok minden látszik, ami viszont igen, az illik a most előkerült friss fotóra is. Pláne ha a lesifotón a teherautó mögött a földön heverő tetőszerkezetet még odaképzeljük a tetejére (vagy megnézzük odafotosopolva). A Verge megkérdezte a Teslát, mit szólnak a képhez, de a cég csak annyit reagált, hogy nem reagál.

A Semi nevű nyergesvontatóról eddig annyit tudni, hogy a félautomata Autopilot üzemmód valamilyen módosított formáját is megkaphatja, illetve hogy 200-300 mérföldet (320-480 kilométert) fog tudni egyetlen töltéssel megtenni. A többi október 26-án kiderül.