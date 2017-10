Magyarul is segít utazást szervezni a Google

A Google mától magyarul is elérhetővé tette a Repülőjáratok és Úti célok nevű utazásszervező szolgáltatásait – írja közleményében a cég. Mindkét felület külön app letöltése nélkül, asztali gépen és mobilon is bárkinek elérhető.

A Google Repülőjáratok (Google Flights) a megfelelő járat megtalálásban segíti a felhasználókat. A szolgáltatás felületén a célállomás és a dátum mellett akár az utazásra szánt pénzügyi keret és a preferált légitársaság is beállítható. Ezen felül az árbeli változások is könnyen nyomon követhetőek, ezekről értesítést is kérhet a felhasználó. (A külön felület mellett már a keresési találatok fölött is megjelenik a Google kis repjegydoboza.)

Az Úti célok (Destinations on Google) az utazásszervezés kezdeti fázisában nyújthat segítséget. Az ország vagy akár kontinens nevét és az "úti célok" szavakat beírva a keresőbe, a találatok között rögtön megjelenik az Úti célok felület. Itt a repülőjáratok és szálláslehetőségek mellett olyan információk is egy helyen megtalálhatók, mint az időjárás-előrejelzés, fontosabb helyi látnivalók, vagy hogy mikor látogatják a legtöbben az adott úti célt.

A repjegyárakat és a szálláslehetőségeket hat hónapra előre lehet összehasonlítani, így a funkció azoknak is segít, akik azt szeretnék megnézni, hogy egy adott célállomásra mikor lehet a legolcsóbban eljutni.

Tavaly ősszel jelent meg a Google utazásszervező appja, a Google Trips, amely magyarul ugyan továbbra se tud, viszont egyrészt összegyűjti az utazás megszervezésével kapcsolatos információkat (lefoglalt jegyek, szálláshely), másrészt megtalálhatók benne az úti céllal kapcsolatos fontos tudnivalók, illetve programokat, érdekes helyeket, éttermeket is ajánl.