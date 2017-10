Hanggal vezérelhetők a Nissan autói

A Nissan bejelentette, hogy több autómodelljébe is integrálta az Alexát, az Amazon hangvezérlésű digitális asszisztensét – írja az Engadget.

Az újításnak köszönhetően az érintett autóknak ezentúl bizonyos parancsokat szóban is ki lehet adni. Ez persze még nem újdonság, végül is a Trabanthoz is lehet beszélni, de ezek az autók engedelmeskedni is fognak a hangos utasításnak.

Az Alexa a NissanConnect nevű szolgáltatásba fészkelte be magát, de még csak egyszerűbb parancsokat tud végrehajtani, például ki-bekapcsolja a motort, nyitja-zárja az ajtókat, dudál, vagy a világítást kapcsolgatja.

A következő modellekbe és kiadásokba került be az új funkció: Nissan Altima (2016-17), Nissan Maxima (2016-17), Nissan Murano (2017), Nissan Pathfinder (2017-18), Nissan Rogue (2016, 2017), Nissan Rogue Sport (2017), Nissan Sentra (2016-17), Nissan TITAN (2017), Nissan TITAN XD (2016-17), Nissan GT-R (2017), Nissan Armada (2018).

Múlt héten egyébként a BMW is bejelentette, hogy integrálni fogja az Alexát az autóiba. A német gyártó megoldása okosabb lesz, mert az Alexa minden képességét kihasználja, például meg lehet majd kérni, hogy mutassa, merre kell menni vagy hogy olvassa fel a híreket. Ez viszont csak jövőre valósul meg, míg a japán cég autói már mostantól képesek a fenti egyszerűbb mutatványokra.

Ezzel tovább éleződik a hangvezérlésű mesterséges intelligencia terén folytatott küzdelem a két vezető szereplő, az Amazon és a Google között. Előbbi például igyekszik minél több autóba beprotezsálni az Alexát, utóbbi meg éppen szerdán mutatott be egy sor új hardvert, amelyeket mind az intelligens Asszisztenssel turbózott fel igen látványosan.