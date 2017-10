Egy órán belül 81 alkalommal szavazott a legújabb Nemzeti Konzultáció honalapján a Hír TV riportere – derült ki a Célpont péntek esti adásából. Az újságíró rengeteg lehetséges kombinációt kipróbált és az eredmény elképesztő volt: többek közt a

@rwgh.hu, @freemail.com, @rfgtttwgh.hu

címekről is elfogadta a Soros-tervről szóló konzultáció honlapja a kérdőíveket. A műsor szerint a nevekkel sem kellett bajlódni, minden átcsúszott a rendszeren, ráadásul a Soros-szavazás a visszaigazolás hiánya miatt arra is lehetőséget ad, hogy bárki nevében kitöltsük a nemzeti konzultációt. Akár a teljes rokonság, szomszédság, vagy az aranyhörcsöge nevében is szavazhat, akinek ehhez támad kedve.

Péntek este 10 körül mi is kipróbáltuk a honlapot, és úgy tűnik, addigra már kijavították a legkínosabb hibát, kamu címekkel ugyanis már nem engedte kitölteni a kérdőívet. Visszaigazolást viszont nem kaptunk, szóval az továbbra is fennáll, hogy bárki nevében (vagy akár teljesen abszurd, nyilvánvalóan nem létező neveken) nekieshetünk a konzultációnak.

forrás: Hír TV, Célpont

A Célpont által megkérdezett informatikai szakértő szerint alapvető biztonsági elemek hiányoznak a rendszerből, az adatvédelmi hatóság elnöke viszont furcsa módon pont azt találná aggályosnak, ha a jól megszokott visszaigazoló emailek segítségével lehetne kiszűrni a kamu szavazatokat, felhasználókat.

A Hír TV meginterjúvolta Kovács Zoltán kormányszóvivőt a honlappal kapcsolatban, de az érdemi reakció helyett visszaéléssel vádolta meg a riportert – az időközben eszközölt javításból azonban úgy tűnik, legalább értesítette a megfelelő embereket, akik kiküszöbölték a leglátványosabb hibát.