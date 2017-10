Vaksötétben landolt hajón a SpaceX rakétája

Sikeresen elstartolt magyar idő szerint nem sokkal fél kettő után a SpaceX Falcon-9-es rakétája a légierő Vandenberg légibázisán kialakított SLC-4E startállásáról (Space Launch Complex 4E). Az űripari cég ezúttal tíz Iridium-3 kommunikációs műholdat vitt az űrbe, hogy alacsony Föld körüli pályára állítsa azokat. (Az Iridium NEXT cég megbízásából már húsz műholdat sikeresen pályára állított a SpaceX, és a szerződés szerint 45 még hátravan.)

A hétfői start érdekessége, hogy jóval hajnal előtt, még teljes sötétben indult útjára a Falcon-9, aminek első fokozata vissza is tért a szokott módon, a Csendes-óceánon várakozó, Just Read the Instructions nevű dróntutajra leszállva. Eddig nem sok éjszakai rajtja volt a SpaceX-nek, olyan pedig, aminek során teljes sötétben, az óceánon ringatózó drónhajóra tért volna vissza az első fokozat, még egy se.

Mivel semmit nem lehetett látni a rakétafokozatra szerelt kamerák képéből, az élő közvetítés során picit lehetett is izgulni, hogy sikerül-e a manőver. Külső szemlélők számára csak az utolsó tizedmásodpercekben derült ki, hogy ezúttal is sikeresen landolt a Falcon-9.

Ha nem csal az emlékezetünk, akkor a 2015. december 22-i első sikeres landolás történt még éjszaka, akkor a floridai Cape Canaveral légibázis 1-es számú landolózónájában ért földet a rakétafokozat. Egyszóval a mostani a második, kifejezetten éjszaka végrehajtott landolás, amit nyilván nehezített valamennyire, hogy nem egy fényárban úszó légibázison kellett végrehajtani, hanem a sötét óceánon, egy jóval kisebb, gyengébben megvilágított hajón.

A SpaceX körülbelül egy hónapos szünet után indított újra rakétát, és a következő napokban még két startra lehet számítani, ha az időjárás engedi.