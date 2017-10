Visszatér Aibo, a Sony robotkutyája

A Sony 12 év szünet után továbbfejleszti Aibót, a cég robotkutyáját. Az Aibo első verzióját 1999-ben mutatták be, de amikor a Sony költségcsökkentési célból átszervezte a vállalatot, Aibo is a leépítések áldozata lett – írja az IT Café.

Aibo 1999-ben az elérhető csúcstechnológiát képviselte. Audio- és videoszenzorai, valamint mesterséges személyisége volt. És brutális árcédulája: 1999-ben kétezer dollárt kértek érte, így sosem lett átütő piaci siker.

Aibo most okoskutyaként tér vissza. Internetkapcsolattal rendelkezik, és mesterséges intelligencia támogatja a működését. Az Amazon és a Google példáját követve Aibo virtuális asszisztensként is működik: rajta keresztül vezérelhetjük a digitális háztartási eszközöket, felszereléseket.

A Sony a japán robotfejlesztési felfogást követi. Kazuo Hiro elnök közölte, hogy egy komplex, a felhasználói igényeket kiszolgáló eszközt terveztek, a legfejlettebb műszaki megoldásokat használva, de legalább ilyen fontos, hogy Aibo megnyerje az emberek szívét, vagyis pozitív érzelmeket, ragaszkodást ébresszen használóiban.

A vállalat vezetői pár éve elismerték, hogy a Sony lemaradt a mesterségesintelligencia-fejlesztésekben, de megígérték, hogy a hátrányt hamarosan behozzák. Most olyan területen tehetik meg, ahol a vetélytársak nincsenek túlsúlyban: a mesterséges intelligencia egy robot formájában, a valóságban jelenik meg.