Gyűlöletbizniszben utazik az ősz slágerappja

Nyár közepén jelent meg az okostelefonos appboltokban a Sarahah nevű ingyenes, anonim üzenetküldő alkalmazás, hogy pár hét vegetálás után hirtelen Androidon és iOS-en is villámgyorsan emelkedjen a legnépszerűbb appok közé. Ősz elején már több országban vezette az ingyenes alkalmazások letöltési toplistáját, olyan neveket megelőzve, mint a Facebook Messenger, az Instagram vagy a Snapchat. Most ott tartunk, hogy a felhasználók száma elérte a 100 milliót, rákattantak az amerikai tinik, a szülők pedig pánikolnak, mert az eredetileg munkahelyi kommunikációra kitalált app a tizenévesek kezében a az online zaklatás melegágyává vált.

A Sarahah-t egy szaúdi programozó fejlesztette (a név arabul annyit jelent, bizalom), és eredetileg a céges kommunikáció egyik érzékeny pontját, az alkalmazottak visszajelzéseit a saját főnökeikről könnyítette meg a teljes anonimizálással. Aztán megtalálták a tinédzserek először az arab világban és Indiában, aztán Amerikában, milliószám töltötték le, és csatolták hozzá a Snapchat-fiúkjukhoz. Aztán menetrendszerűen elszabadult a pokol.

A Sarahah borzasztóan egyszerűen működik, beregisztrálunk, kapunk egy fiókot, amin keresztül bárki anonim üzenetet küldhet nekünk. Akár az appon belül, ha ismeri a felhasználónevünket, vagy bárhonnan, ha megvan a fiókunk linkje. Tessék, az enyém például ez.

Amikor kilinkeltem a Facebook-falamra, fél óra múlva ez fogadott:

Nyilván most, amikor majd rászabadulnak az Index-olvasók, kicsit másképp fog kinézni, és valami hasonló folyamat játszódhatott le a százmillió tizenéves felhasználó jó részénél is (egyébként az app elvileg 17 éves korhatárral működik): először csak szívecskéket és kedves üzeneteket küldtek egymásnak név nélkül, aztán rájöttek, hogy itt be is lehet szólni a másiknak, ráadásul úgy, hogy az még csak nem is válaszolhat. A fejlesztő azzal reagált, hogy lehetővé tette a zaklatók blokkolását, de persze ezt könnyen ki lehet kerülni. Most már szülői szervezetek és pszichológusok figyelmeztetnek a veszélyre, hogy az app éppen abban a korosztályban erősíti fel a bullying jelenségét, ahol az a legnagyobb pszichés károkat tudja okozni.

A Sarahah egy nagyon érdekes kísérlet, ami megmutatja, mit hoz ki az emberekből a teljes anonimitás. A legérdekesebb kérdés az, hogy ha ez az eredmény, miért használja mégis 100 millió ember az appot a fogadó oldalon, vagyis az anonim üzenetek önkéntes címzettjeként és céltáblájaként. Azért, mert a kíváncsiság mindennél erősebb, és nagyon csábító feldobni a lehetőséget, hogy bárki az anonimitás biztosította teljes őszinteséggel mondhassa el a véleményét rólunk.