Életet menthet egy magyar fejlesztésű óra

A szív- és érrendszeri betegségek világszerte vezető haláloknak számítanak, a Egészségügyi Világszervezet adatai szerint éves szinten közel 18 millió ember életéért felelősek. A MAP Health Watch nevű, magyar fejlesztésű okosóra az ilyen betegségek ellen akarja felvenni a küzdelmet azzal, hogy előrejelzi a szívinfarktust – írják közleményükben a fejlesztők.

Pulzusmérő okosórából már több tucatnyi típus elérhető a piacon, illetve sok olyan viselhető eszköz is kapható, amelyekkel idős emberek egy gombnyomással tudják jelezni az egészségügyi szolgálatoknak, ha orvosi segítségre szorulnak. A hazai és nemzetközi kardiológusok bevonásával, Magyarországon fejlesztett MAP Health Watch nevű okosóra viszont olyat tud, amit más eszköz nem: folyamatosan monitorozza a viselője egészségi állapotát és életfunkcióit, és automatikusan jelzést küld a viselőjének, illetve egy orvosi csapatnak, ha veszély, például szívinfarktus közeledtét észleli.

Az eszköz agyát jelentő algoritmus a fejlesztők állítása szerint a világon egyedülálló pontossággal, hat meghatározott paraméter segítségével képes előrejelezni a leggyakoribb életveszélyes betegségeket, egészségügyi vészhelyzeteket. Az óra folyamatosan méri:

a szívizom összehúzódásakor keletkező elektromos feszültséget (EKG),

a szívritmust,

a mozgást,

a bőrfelület hőmérsékletét,

a galvánellenállást és

a vérnyomást.

Fotó: Medical Evolution

A MAP Health Watch az infarktusok döntő többségénél nagy valószínűséggel előre tudja jelezni az esemény bekövetkeztét, felismeri a szívritmuszavarokat, illetve idejekorán kimutatja a lázas állapottal járó fertőzéseket. Emellett jelzi a stroke kialakulásának kockázatát is. A későbbiekben az óra epilepsziás rohamok előjelzésére, allergiás és asztmás tünetek észlelésére is alkalmas lesz, és az alvási rendellenességeket is ki tudja majd szűrni.

A fejlesztők az Indiegogón indítottak közösségi finanszírozási kampányt, itt az óra már előrendelhető 195 dollárért, vagyis bő 50 ezer forintért. A kampány célja 150 ezer dollár összegyűjtése, és bő egy hét alatt, a cikk írásáig már össze is jött rá több mint 33 ezer dollár.