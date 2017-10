360 fokos turistaüzemmódba kapcsoltunk

Úgy tűnik, új szereplő szeretne kiharapni egy falatot a kompakt körpanorámás kamerák tortájából: a Huawei 360 Panoráma Kamera (modellszám: CV60) az Insta360 és Samsung Gear 360 mellé vagy inkább közé szeretne befurakodni az okostelefonos kiegészítők piacán. A meglepően kicsi és könnyű kamerát – a súlya kábé mint egy szállodai szappané – csak október 17-től lehet itthon megvásárolni, azonban a hazai képviselet jóvoltából az elmúlt napokban kipróbálhattunk egyet.

A kapott dobozban csupán három dolgot találtunk: egy leporellószerűen kihajtható manuált, egy puha anyagból készült erszénykét és magát a kamerát, amit az előbbiben tárolva lehet karcmentes állapotban tartani.

Aki jól figyelt, észrevehette, hogy nincs töltőkábel, vagy elem mellékelve a kamerához. Nem véletlen, a kamera a telefon életerejét szívja működés közben, ami elég praktikus, hiszen így nem kell plusz egy kábellel gyarapítani a háztartásunkban meglévő készletet, arról nem is beszélve, hogy soha nem merül le a kameránk. Csak a telefonunk, de erre még visszatérünk.

Kicsi, kompakt

Ahhoz, hogy elkezdjük használni a kamerát nem is kell semmi más, illetve de, még egy valami: a kamerához tartozó applikációt (Huawei EnVizion 360) telepíteni kell telefonunkra vagy tabletünkre (az app ugyancsak október 17-től lesz elérhető a Google Play-ben). Ha ezzel megvagyunk, nincs más dolgunk, mint rádugni a kamerát a telefon USB-C csatlakozójára (sajnos aki szeretne ilyen kamerát, kénytelen újabb, C-típusú csatlakozóval ellátott készülék után nézni), és már indul is az app.

A szoftver kezelőfelülete végtelenül egyszerű (elvégre kompakt kameráról beszélünk, nem egy tükörreflexes fényképezőgéppel felszerelt kvadkopterről). A képernyő alsó negyedét foglalják el a kezelőszervek: balra a képvisszanézés, középen a jókora, nehezen eltéveszthető exponálógomb, mellette a filterező varázspálca, jobb szélen pedig a beállítások fogaskereke. Még egy dolog: az expógomb fölötti két kis szürke ikonnal tudunk választani, hogy fényképet, vagy mozgóképet szeretnénk rögzíteni. A képernyő többi részét a kamera által látott kép foglalja el, amit tetszőleges irányokban tudunk ujjal mozgatni, elforgatni, így körülbelül ellenőrizni lehet, hogy mi kerül rá a végleges képre.

Érdemes először a beállításokat végignyomkodni. Adjuik meg, hogy hová mentse a telefon a kamera képeit, hogy mekkora legyen a videó és a fotó felbontása, milyen hosszú legyen a videó és így tovább. A filterező varázspálcával három opciót hívhatunk elő. Elsőként módosíthatjuk az expozíció értékét, például ha nagyon süt a nap, érdemes lehet kicsit lejjebb húzni a csúszkát, hogy ne égejenk ki egyes részletei a készülő fotónak. Másodsorban a fehéregyensúlyon is lehet változtatni: az automatikus mód mellett négy előre megadott színhőmérséklettel tudunk “napos”, “felhős”, “izzólámpa” és “fluoreszkáló” fényviszonyokhoz alkalmazkodni. Végezetül nyolc művészi filterrel dobhatjuk fel a képet, ha már eleve izgalmas téma nem jutott rá.

Az exponálás után jön a móka. Az elkészült teljes gömbpanorámás felvételt négy alapvető nézetben élvezhetjük: halszemmel, perspektivikusan, kristálygömbbé alakítva, illetve aszteroida (avagy törpebolygó/biciklibelső) üzemmódban. Ezek kínálják a lehető legtöbb teret a kreativitásra a látótér, a rögzített kép változatos torzítási lehetőségeivel. Emellett van mód giroszkópos és VR-szemüveges megjelenítésre is, amivel egy csapásra közel kerül a virtulási valóság élményéhez az elkészült panorámakép vagy -videó. (Az alábbi galériában a tesztelés során készült képeink tekinthetők meg, egytől-egyig módosítatlan, #nofilter képek, ahogy a telefonból kijöttek:)

Induljon a lájkvadászat!

Már csak az a kérdés, miképp oszthatjuk meg másokkal panorámás alkotásainkat? Erre is bőven kínál lehetőséget a Huawei rendszere. Visszanézve a kész panorámát, ha valamelyik részlete megtetszik, telefonunk kijelzőjéről egy koppintással készíthetünk képernyőfotót, amit tetszőleges platformra föl lehet tölteni (az eredmény minősége nyilván függ majd a kijelző felbontásától).

Panorámáinkból gif is készülhet, 600×300 méretben forog körbe a látvány, ha fotót konvertálunk át. Ha videóból akarunk gifet gyártani, arra is van mód, igaz, kissé nehézkesen (nem túl precíz csúszkákkal), de pár másodperces szekvenciákat lehet kivagdosni a nyers gömbvideókból (ilyenkor a kijelző által lefedett képrészletből készül a rövid animáció, ugyancsak 600×300 pixeles méretben).

A telefonunkra telepített közösségi alkalmazásokat a kamera appja be is tudja hívni, így elvileg egyszerűen tolhatjuk felvételeinket, ahová csak szeretnénk – kérdés, hogy az általunk használt platformok támogatják-e a feltölteni kívánt fájlokat. A gömbpanorámákat úgy ahogy vannak föltölthetjük, a tesztelés során a Facebook hibátlanul kezelte és jelenítette meg a képet (lásd fent), a Twitter azonban nem boldogult a feladattal (lásd lent), ahogy az Instagram se.

Buda castle in 360° pic.twitter.com/PLjtmVLNRh — Nagy Attila Károly (@nattilak) October 6, 2017

Próbálkoztunk gömbvideó feltöltésével is, itt a YouTube bizonyult jó partnernek, a Facebook alapesetben nem vette be a Huawei 360 által készített videófájlokat, csak a saját kamera appján keresztül volt hajlandó feldolgozni azokat, és akkor is csak a mobil verzióban, a desktop Facebook nem hajlandó együttműködni. Egyelőre tehát a YouTube a kézenfekvő megoldás, ha meg szeretnénk osztani videóinkat, főleg azért, mert a VR élményt is remekül kiaknázhatjuk vele, egy bármilyen olcsó, Google Cardboard-alapú VR szemüveggel.

Ki mit tud

Próbáltuk összevetni a versenytársak hasonló kameráival a Huawei 360-at, de e téren nincs könnyű dolgunk (az Insta360 és Samsung Gear360 jön itt most szóba). Mindegyik más-más paraméterben erősebb, eléggé különböznek a készülékek is, valamint maguk az elkészült fájlok is, ezek szerkeszthetősége, megjeleníthetősége is eléggé eltér egymástól. Ha ki kellene emelni valamit, azt hangsúlyoznánk, hogy a Huawei kisebb, könnyebb, egyszerűbben kezelhető és főként olcsóbb társainál, cserébe viszont a képminősége elmarad azokétól. A panoráma összefűzésében viszont jobban teljesít, a két 180-nál nagyobb látószögű lencsének köszönhetően nem marad egy pixelnyi lefedetlen terület sem, és a lencsék fényerőssége is jobb, ami gyatrább fényviszonyok közt jelenthet előnyt.

A tesztidőszak alatt nem tapasztaltunk semmiféle hardveres hibát, az app (aminek tesztverzióját használtuk) viszont párszor elfelejtette indítani a kamerát, abban az esetben, ha lezárt képernyő mellett dugtuk rá a kamerát a telefonra (ami egyébként egy Huawei P10 volt). Visszatérve a második bekezdésben érintett kérdésre: igen, intenzív használat mellett, a kamera viszonylag gyorsan le fogja meríteni a telefon akkumulátorát, főleg ha hosszabb videókat is készítünk vele. Érdemes erre felkészülni, mondjuk ha kirándulni visszük a felszerelést, pakoljunk be egy külön telefontöltőt, ne a hegytetőn állva kelljen végignézni, miképp merül le teljesen a készülékünk, miközben életünk legszebb naplementéje könyörög, hogy posztoljuk ki Facebookra.

Technikai jellemzők:

Tömeg: 30 gramm

Csatlakozó: USB 2.0 Type-C

Operációs rendszer: Android 6.0 Marshmallow vagy újabb

Optika: 2x210° halszem

Képméret: 2x13 megapixel (5376x2688 px)

Kombinált látószög: 360°

Rekesz: F1.8

Videó felbontás: full HD (1920x960 px, 1280x640 px)

Videó felvételi idő: 10 mp - 5 perc

Szenzor: Sony

Képfeldolgozó processzor: I–CATCH V35

A Huawei 360 kamera ezüst színben, 39 990 forintos javasolt bruttó fogyasztói áron lesz Magyarországon kapható.