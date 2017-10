Lehet, hogy a Snapchat nem a tőzsdei befektetők kedvence, de van egy korosztály, ahol még mindig ők a legnépszerűbbek: igen, az amerikai tinédzserek körében.

A Snapchat anyavállalata, a Snap Inc. nem a Wall Street elvárásainak megfelelően teljesít, és a részvényárfolyamaik folyamatosan esnek. Mégis a Snapchat az a platform, ahol meg lehet szólítani a hirdetői szempontból kiemelt kategóriának számító tizenéveseket.

A Statista diagramon ábrázolta, hogy melyik közösségi platformot mennyire tartják vonzónak az amerikai tinédzserek. Ahogy ebből is látszik, a Snapchat messze a tizenévesek legkedveltebb közösségi platformja.

You will find more statistics at Statista

Ez különösen szép teljesítmény úgy, hogy a legnagyobb rivális, a Facebook mindent megtesz, hogy a saját alkalmazásában és a leányvállalataival is megpróbálja lemásolni a Snapchat jól működő funkcióit. Áprilisban az Instagram Stories-t már többen használták, mint a Snapchat Stories-t, holott a Snapchat vezette be elsőként ezt a tartalommegosztási formátumot.

(Business Insider | Statista)