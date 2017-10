Csillagászatra csábít a Google Maps

Több mint egy tucat távoli bolygóval bővítette a Maps repertoárját a Google. Legalább félmillió, többek között a Cassini űrszonda által készített képet használtak föl, hogy modellezhessék a szóban forgó égitesteket.

Az új bejárható területek között van az Enceladus, a Szaturnusz hatodik legnagyobb holdja, de a Plútó, a Vénusz és számos más hold is bekerült a körbejárható planéták közé. A csillagász Björn Jónsson a NASA és az Európai Űrügynökség felvételeit használta, amikor elkészítette a modelleket.

A Google számításába csak egyetlen apró hiba csúszott. Néhány órával a szolgáltatás bejelentése után a csillagász és bolygókutató Emily Lakdawalla azt írta a Twitteren, hogy az Enceladus és az Európé, valamint több más planéta képei és nevei 180 fokkal elfordítva szerepelnek a Mapsben.

I'm in contact with a Googler about the problem maps, which include Ganymede, Mimas, Enceladus, Dione, Rhea, Iapetus, Europa, and Titan.