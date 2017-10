Létrejött a világ első 5G mobilkapcsolata

A Qualcomm demonstrálta, hogy milyen sebességre képes az 5G adatátvitel. Egy mobil eszközzel elérték a másodpercenként 1 gigabites átviteli sebességet. A gyártó szerint ez volt az első alkalom, hogy egy mobil eszközön működő 5G-s adatkapcsolatot létesítettek.

A teszthez a Qualcomm a világ első dedikált 5G csipjét, a Snapdragon X50 NR-t használta, ami a 28 gigahertzes hullámhosszon működik. A Qualcomm szerint a végleges szabvánnyal olyan átviteli sebességet is elérhetnek, ami a 4G LTE-vel nem lenne megvalósítható.

Az egy gigabites kapcsolat másodpercenként 1000 megabitet jelent. Ilyen sebességű internetkapcsolattal egy egyórás tévéműsort körülbelül hat másodperc alatt lehet letölteni.

Az ötödik generációs mobilhálózatok még nem működnek, de az ígéretek szerint a gyorsabb adatátvitel és a nagyobb sávszélesség garantálni fogja, hogy tartsa a lépést a növekvő adatforgalommal. Az 5G végleges specifikációit még nem fektették le, vagyis nincs elfogadott globális sztenderdje. Az ipar szereplői egyelőre különböző eljárásokkal próbálkoznak. Az 5G szabvány véglegesítésére 2019-ben kerülhet sor.

A sikeres teszt ellenére vannak, akik szerint ez nem nagy dolog. William Webb, a The 5G Myth: When vision decoupled from reality című könyv szerzője a BBC-nek elmondta, hogy az 5G-t máig nem sikerült definiálni, szóval a Qualcomm tulajdonképpen csak azt mutatta be, hogy milyennek képzelik el. Az adatátviteli sebesség sem rekord, mert 4G kapcsolattal is elérhető az 1 gigabites határ – a Huawei Kirin 970 csipjével például az 1,2 gigabit is.

( BBC News )