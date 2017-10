MacBook-gyilkos laptoppal jön a Microsoft

A Microsoft bemutatta a Surface Book 2-t. Az érintőképernyős hibridet laptopként és tabletként is lehet használni. A brutálisan erős számítási teljesítmény dacára a Microsoft 17 órás üzemidőt ígér, a dizájnja pedig igencsak megkapó.

A hardver mögött most is ugyanaz az elképzelés húzódik meg, mint a 2015-ben bemutatott első modellnél. Az eszköz laptopnak látszik és úgy is viselkedik, de a billentyűzet eltávolításával egy teljes értékű tabletet kapunk. A Microsoft kétféle méretben dobja piacra a Surface Book 2-t: az egyik 13,5, a másik 15 hüvelykes képernyővel érkezik.

Külsőleg nem történt sok változtatás, de a gépházban annál inkább. A Microsoft azt állítja, hogy a Surface Book 2 egy feltöltéssel 17 órán át bírja majd. A különböző modellek más-más hardverkonfigurációval érkeznek; ezeket a cég hivatalos oldalán lehet végigpörgetni. Mindegyikben Intel i7 processzor van, a memóriát pedig akár 16 gigabájtig bővíthetjük, szóval nem tűnik túlzásnak a Microsoft állítása, hogy

a Surface Book 2 kétszer erősebb, mint a MacBook Pro.

Az összehasonlítás nemcsak a külső miatt adja magát: a Microsoft ugyanazokat a vásárlókat célozza a saját hardverével, mint az Apple a MacBookkal. A prémium kategóriás laptopot főleg profi felhasználásra szánják – olyanoknak, akik teljesítményigényes szoftvereket futtatnak, mint az Adobe Photoshop vagy az AutoDesk Maya. A Surface Book 2 videojátékra is kiválóan alkalmas. Az olyan új címek, mint a Forza Motorsport 7, nagy felbontásban, másodpercenként 60 képkockás sebességgel futnak rajta.

Fotó: microsoft.com

Ennek viszont meg is kérik az árát. A Surface Book 2 november 16-tól lesz kapható az Egyesült Államokban, 1499 dolláros nyitóáron. Legalábbis a legkisebb és legolcsóbb alapmodell. Aki a csúcsmodellre vágyik, könnyen fizethet akár 3,299 dollárt is. Az összes modellre november 9-től lehet leadni az előrendeléseket.

(Microsoft | Business Insider)