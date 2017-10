Ingyen használhatunk androidos szoftvereket

A Google bejelentette, hogy megújítják az androidos alkalmazásboltjukat, a Play Store-t. Az újítások közül az egyik legszembetűnőbb az Instant Apps: ezeket az alkalmazásokat anélkül is kipróbálhatjuk, hogy telepítettük volna őket a telefonunkra.

Az Instant Apps ötlete először a tavaly májusi Google IO fejlesztői konferencián került szóba. A Google januártól kezdett el terméktámogatást nyújtani a kezdeményezéshez, de csak kevés alkalmazásnál használták. A vállalat most közzétette a támogatott applikációk listáját; ezeket a Play Store-ban találhatjuk, és a Try it now gomb megnyomásával próbálhatjuk ki őket.

A kínálat a jelek szerint országonként változik. Az amerikai felhasználók tonnányi alkalmazást találtak, amit azonnal ki lehetett próbálni, de például Indiában sok helyen nem működött a szolgáltatás. Úgy tűnik, az Instant Apps globális bevezetéséig még valamennyit várnunk kell.

Az új módszer előnye, hogy így anélkül próbálhatunk ki egy-egy játékot vagy alkalmazást, hogy teljes árat fizetnénk érte. A Google-nek már most is van pénzvisszafizetési rendszere: a vásárlás után két órával még visszakérhetjük a pénzünket, ha nem tetszik az alkalmazás. Az Instant Apps viszont még ennél is kényelmesebb.

(The Next Web)