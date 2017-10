Rárohad a Snapchatre a sok okosszemüveg

A Snapchat nem kizárólag a közösségimédia-piacon próbált érvényesülni, hanem újabban a hardverbizniszben is. A saját gyártmányú okosszemüvegük, a Spectacles az alkalmazással egybekötve élő adást tud streamelni, ha a viselője megnyomja az oldalán található gombot.

A Spectacles az Egyesült Államokban tavaly télen jelent meg. Hasonló utat járt be, mint a Snapchat a tőzsdei bevezetése után: először mindenki akarta, aztán már senkinek sem kellett. Az Information azt írja, hogy a Snap arra számított, hogy a kereslet a karácsonyi szezon után is megmarad, és több százezer további szemüveget gyártattak. Nem így lett: amikor a szélesebb közönség is hozzájuthatott a Spectacles-höz, a vásárlók nem haraptak rá. Nem tudni, pontosan hány szemüveg maradt a Snap nyakán, de a hírek szerint drámaian túlbecsülték a keresletet.

Evan Spiegel, a Snapchat vezérigazgatója szerint több mint 150 000 okosszemüveget adtak el. Ha ezt összevetjük azzal, hogy a Snap több százezret gyártatott a Specatclesből, talán nem túlzás azt állítani, hogy ugyanilyen nagyságrendben porosodhatnak a raktárakban az eladatlan szemüvegek. Az Information ugyanakkor megjegyezte: ezek a számok a fel nem használt alkatrészekre is vonatkoznak, amiket más termékekben is fel lehet használni.

Spiegel soha nem mondta, hogy a Spectacles ne lett volna sikeres. Ahogy fogalmazott, ez még csak az első lépés a hardverbizniszben; egyidejűleg célzott rá, hogy az okosszemüveg népszerűbb termék, mint az Apple első iPodja volt. Spiegel szerint a Snapchatnek amúgy is csak egy évtized múlva lesz igazán fontos a saját dedikált hardver.

A Snapnél 150-en dolgoznak különféle hardvereken, noha az nem tisztázott, hogy a csapatnak pontosan mi a feladata. Voltak arra utaló jelek, hogy sajátmárkás drónt fejlesztenek, de a hírek szerint ezt az ötletet később elvetették. Az is szóba került, hogy AR (kiterjesztett valóság) szemüvegen dolgoznak, ami illene a cég profiljához, de ez jóval nehezebb feladat lenne. Arról nem is beszélve, hogy a Snapnek így a Microsofttal és a Facebookkal kéne rivalizálnia, akik maguk sem tudják, hogy mit kezdhetnének az ehhez használt technológiával. Az Apple nemrég azt nyilatkozta, hogy a jó AR szemüvegekhez szükséges technológia ma még nem létezik.

(The Information | The Verge)