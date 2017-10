Nem kell mindent a Google és a Facebook kezébe adni

A mobilos kamerák minőségi javulása miatt egyre nagyobb fájlokat kell tárolni, hetek-hónapok alatt megtelhet a telefonok tárterülete. A felhalmozott gigabájtokat elmenthetjük webszolgáltatóknál, ám az ingyenes online tárhelyeken ma már kevesebb adat fér el, mint a telefonokon. Ha egyszer elkezdünk havidíjat fizetni az online tárhelyért, egyhamar nem szabadulunk meg ettől az elkötelezettségtől, mert túl macerás tárhelyszolgáltatót váltani. Vannak korlátlanul ingyenes ajánlatok is, ezek viszont csökkentett felbontásban tárolják a fájlokat, és így semmi értelme nincs annak, hogy végre 4K-ban és 20 megapixelen videózhatjuk és fotózhatjuk a családot.

A számítógépre való mentés sem feltétlenül jó megoldás. Az utóbbi években megjelent egyszerűbb és olcsóbb tabletek, hibrid gépek és vékonyka laptopok kicsi adattárolóval vannak ellátva, a külső merevlemezek és pendrive-ok pedig általában offline hevernek a fiókban, és a jó ég sem tudja, mi minden van rajtuk. A Synology hálózati tárolói (a NAS-ok) a webszolgáltatók állandó elérhetőségét kombinálják a nagy kapacitással, és a hozzájuk tartozó mobilappok pedig gyors és fájdalommentes megoldást adnak a fotók is videók mentésére, szinkronizálására.

Először is be kell állítani az otthoni hálózatunkra kötött NAS rendszerét, hogy távolról, a lakáson kívülről elérhető legyen. Ehhez a Synology NAS telepítése közben regisztrálni kell egy fiókot, és egy hozzá tartozó egyedi url-t, amelyen a saját otthoni rendszerünk lesz elérhető egy sajátnevem.quickconnect.to felépítésű címen. Ezt a Quickconnect ID azonosítót kell megadni a mobilra letöltött DS Photo applikációban, a saját felhasználónév-jelszó párosunkkal, hogy az appnak hozzáférést adjunk a tárolóhoz. A családtagoknak saját fiókot tudunk beállítani, és mindenki eldöntheti, hogy mely képek legyenek a tagok számára nyilvános, és melyek privátok.

A DS Photo applikáció a NAS-on tárolt képeinkhez úgy fér hozzá, mintha egy felhőszolgáltatásban böngésznénk. A kép- és videófeltöltés manuális és automatikus lehet, az utóbbi garantálja azt, hogy valóban minden fényképről legyen biztonsági másolatunk, és ezzel a lehető legkevesebbet kelljen ezzel foglalkozni. A mentés helyeként kijelölt mappát, ahová a NAS-on kerülnek a képek, nekünk kell előre megadni, és azt az opciót is kiválaszthatjuk, hogy mentés után rögtön törlődjön a kép a telefonról. A mobilon automatikusan a kamera által használt DCIM mappa tartalmát ellenőrzi az app, innen tölti fel a képeket. Ezt manuálisan tudjuk módosítani.

Amikor először beállítjuk a feltöltést, azt is érdemes megfontolni, hogy az összes korábbi képet is feltöltse-e az app, vagy csak azokat, amiket ezután készítünk. Korlátozható az app netfogyasztása, hogy csak wifin vágjon bele a feladatokba, és a nagyobb méretű videók feltöltését is megakadályozhatjuk.

Számítógépről is érdemes appokat használni a feltöltéshez, a PhotoStation Uploader nevű programot Windowsra és Macre adták ki. Ha mégsem akarunk csak emiatt programot telepíteni, akkor a webes felületen elintézhetjük a feltöltést.

Tévére, telefonra, webre

Fotóink rendszerezését a Synology webes felületén elérhető Photo Station és Video Station oldalak segítik. Ezek külön ablakban nyílnak meg, és egészen más a kezelőfelületük, mint a Synology asztalának. A Photo Station bal oldalán találjuk a menüt, a beállításokat, valamint a képeket tartalmazó albumokat és a megosztásokat. A felület nagy részét a fotók borítják be, amennyiben fotófalként jelenítjük meg azokat, de választhatunk egyszerűbb listát, amelyen gyorsabban tudjuk rendszerezni a képeket. A sokat utazóknak a térképes megjelenítés is érdekes lehet, ez a Google Mapsről tölti be az adatokat.

Persze a Synology sem vágja el a felhasználókat az online szolgáltatásoktól, az ott tárolt képeket pár gombnyomással fel tudjuk tölteni a Facebookra, Twitterre, Google Fotókra, Flickrre vagy Sina Weibóra, illetve ha szünségünk van rá, lementhetünk egy másolatot a mobilunkra vagy a számítógépre. Az is rendkívül hasznos, hogy a fotóinkat szerkeszteni tudjuk a Pixlr és az Aviary online felületén, tehát nem feltétlenül kell lementeni és visszatölteni a fájlokat pár apróbb módosítás miatt. Az online megszerkesztett fájlt pedig egyszerűen visszamenthetjük a NAS-ra, akár más néven is.

A Video Station betöltésekor a lementett filmjeink kerülnek elénk, és itt nemcsak a személyes videókat találjuk meg, ugyanitt láthatók az online megvett mozifilmek és a tévéből felvett műsorok. Nekünk kell megadni, hogy melyik kategóriához melyik mappa tartozik a tárolónkon, és a NAS ennek megfelelően kezeli a fájlokat. A mozifilmekhez ugyanis automatikusan megkeresi nekünk a borítókat, rövid leírásokat és értékeléseket. A filmeket elég pontosan felismeri, amennyiben a fájlokat jól nevezzük el.

A filmeket megnézhetjük a mobilos app segítségével, a Video Station weboldalán, vagy otthon a hálózatra csatlakozó DLNA kliensekkel - ezt a legtöbb okostévében megtaláljuk, és a menüben pár gombnyomással hozzáférünk minden tartalomhoz.