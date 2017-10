500 megabites feltöltést tud a leggyorsabb magyar net

Életem első, saját fizetésből megrendelt ADSL-csomagja havonta 12 ezer forintba került, és 1 megabitnél lassabb volt. Eltelt tizenöt év, és most nagyjából ugyanennyiért – tévé és telefon mellé – 2000 megabites maximális letöltési sebességet lehet rendelni a Telekomtól.

A novembertől elérhető otthoni ajánlathoz persze optikai hálózat kell, és most még csak 760 ezer háztartásban rendelhető meg, a Magyar Telekom szolgáltatási területén lévő 2,9 millió végpont kevesebb mint harmada fér hozzá.

Feltöltésben is elég izmos az új ajánlat, 500 megabites sebesség is elérhető, szóval aki folyamatosan 4K-ban akarja online közvetíteni az életét, minden szobát bekamerázva, ezt is simán megteheti. A Telekom szerint ez a sávszélesség azoknak a családoknak lehet előnyös, amelyeknél több generáció több tucat eszköze egyszerre lóg a neten, és többen közülük online játszanak, videókat néznek, zenét hallgatnak, és a felhőben dolgoznak.

A gigabites sebességhez megfelelő routert is ad a Telekom az előfizetőknek.