Ez a hiba 15 ezer dollárba került a Google-nek

A Google hibavadász rendszerének fontos eleme az Issue Tracker szolgáltatás. A szakértők és hibavadászok ezen keresztül jelenthetik, ha hibákat, sebezhetőségeket és biztonsági réseket találtak a Google termékeiben, szoftvereiben vagy szolgáltatásaiban.

Egy kutató, Alex Birsan ebben a rendszerben talált olyan hiányosságokat, amiket kihasználva a hekkerek nemcsak a szokásos korlátozott hozzáféréshez juthatnak hozzá, hanem megismerhetik az összes biztonsági riportot és leírást.

Az átlagfelhasználó minimális szinten fér hozzá a trackerhez, de Birsan felfedezte, hogy be lehet jutni a back-end részre is, és így sok ezernyi riportot ismerhet meg, köztük olyanokat is, melyeket a „priority zero” címkével láttak el – vagyis a legveszélyesebbnek tartott hibák jelentéseihez is. Ha egy rossz szándékú támadó még a javítás előtt megismeri ezeket, értékes információkhoz juthat. Ezzel épp úgy felmérhetetlen károkat okozhat, mint azzal, ha hozzáfér a Google belső hálózatához.

Birsan egy általa létrehozott Gmail-fiókkal azonosította magát a rendszerben. Az emailcímet képes volt átalakítani és behelyettesíteni bármilyen címre, például a Google vállalati címeire is. Ezzel még nem kapott közvetlen hozzáférést a belső hálózathoz, de arra elég volt, hogy elhitesse a trackerrel, hogy ő egy Google-alkalmazott. Így magasabb szintű hozzáférést kapott az Issue Trackerben, és megismerhette a legkockázatosabbnak tartott hibák részletes leírását. Azt is megoldotta, hogy valós időben lásson bele a belső hálózati tevékenységbe.

A kutató jelentette a hibákat, amiket a Google egy órán belül javított. A három biztonsági rés bejelentéséért 15 600 dollárt fizettek Birsannek, és megköszönték az etikus viselkedést és a hibajelentést.

