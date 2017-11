Ha azt hiszi, az iPhone X drága, nézze meg, mennyibe kerül a javíttatása

Az iPhone X a maga 999 dolláros árával méregdrága telefonnak számít; egyértelmű, hogy az Apple nem tömeg-, hanem luxusterméknek szánja. (Nem mintha ez az eladásokon meglátszott volna: péntektől elindult az előrendelési lehetőség, és a nyitókészletet perceken belül elkapkodták.)

Hiába tartják a jövő mobiltelefonjának az iPhone X-et, 999 dollár – és főleg a 380 ezer forintos magyar ár – rengeteg pénz egy olyan eszközért, ami egy rossz mozdulattól eltörhet. Elvileg erre lenne jó a biztosítás – csakhogy az iPhone X-nek a javíttatása is többe kerül, mint egyes csúcstelefonok.

Nyilván nem véletlen, hogy az Apple arra bátorítja a felhasználókat, hogy fizessék ki a telefon mellé az AppleCare+ biztosítás díját is. A kétéves kibővített garancia további 199 dollárba kerül, és 29 dollárra csökkenti a kijelzőcsere, illetve 99 dollárra más károk javítási költségét.

