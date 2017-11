Gondok vannak az OTP netbankjával

Több olvasónk is jelezte, hogy problémákat tapasztalt az OTP netbankjával, és bár máskor erre előre szoktak figyelmeztetni, ez most elmaradt. A probléma már csütörtökön is fennállt.

„Az OTP internetbank működése során lassulás tapasztalható” – ez az üzenet fogadja az ügyfeleket az OTP internetbankos oldalán. Sokan azonban nem is tudnak belépni a rendszerbe. A rendszerhiba elég szelektíven működik, mert egy kollégánk a szúróprobaszerű ellenőrzésen simán tudta használni a szolgáltatást. A jelek szerint a bank okostelefonos appját sem érinti az üzemzavar.

Az MTI azt írja, a bank szakemberei már dolgoznak a hiba elhárításán. Az OTP az okozott kellemetlenségért az ügyfelek elnézését is kéri.

(MTI)