Vigyázzon, hamisítják a WhatsAppot!

Egy hamisított alkalmazás tűnt föl a Google Play Store-ban, ami hivatalos WhatsApp-kiegészítőnek álcázta magát. Azóta már eltávolították, de addig több mint egymillióan töltötték le.

Az Update WhatsApp Messenger nevű szoftvert a fejlesztői olyan jól álcázták, hogy a felhasználók elhitték, hogy valóban az eredeti alkalmazás fejlesztői készítették. A Reddit fórumozói szerint a program tele volt reklámokkal, és külön szoftvereket tölthetett le a felhasználó telefonjára.

Az átverés azért sikerülhetett ilyen jól, mert a fejlesztők a termékismertetőben még a WhatsApp Inc. nevet is meg tudták adni – ez joggal zavarhatott össze mindenkit. A trükk úgy sikerülhetett, hogy a két szó között nem szóközt, hanem egy láthatatlan speciális karaktert használtak. Ezzel nemcsak a Play Store rendszerét verték át, hanem a gyanútlan felhasználókat is.

Az eredeti csevegőalkalmazás működését a program telepítése nem befolyásolja.

