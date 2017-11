A jóisten tudja, mit művel a gyerekeink agyával a Facebook

Élesen kritizálta a Facebookot és Mark Zuckerberg vezérigazgatót, sőt önmagát is Sean Parker, aki a mára gigantikussá nőtt cég első elnöke volt – írja a Business Insider.

Isten tudja, mit művel a gyerekeink agyával

– mondta például az Axiosnak.

Parker szerint a Facebook és az azt követő hasonló szolgáltatások megalkotásának célja már eredetileg is az volt, hogy a felhasználók minél több idejét és tudatos figyelmét lekössék. Arról is beszélt, hogy a posztokra érkező lájkok és kommentek olyan dopaminlökettel jutalmazzák a felhasználókat, ami miatt még többet fognak posztolni, amit további jutalmazási mechanizmus követ, és így tovább. "Ez egy közösségi-igazoló visszacsatolási hurok [...] pontosan olyasmi, amivel egy olyan hekker, mint én magam is, előállna, mert ezzel egy sebezhetőséget használ ki az emberi pszichológiában."

Fotó: Theo Wargo / Getty Images Hungary Sean Parker egy 2017. szeptemberi rendezvényen New Yorkban.

A feltalálók, az alkotók – én, Mark, Kevin Systrom az Instagramon, mindezek az emberek – tisztában voltak ezzel. És mégis megcsináltuk

– mondta Parker, aki 2004-ben csatlakozott a céghez, amikor az még egyéves se volt.

Bár egy Parker kaliberű figurától ez erős (ön)kritika, maga a jelenség és annak felismerése se újdonság, korábban mi is hosszabban írtunk arról, hogy használnak ki ezek a szolgáltatások mindenféle pszichológiai kiskapukat, és mit lehetne ez ellen tenni.