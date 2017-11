Sokkal okosabb Windows 10 készül

A Windows Insider tesztelői már megkapták a következő nagy Windows-frissítés első kódjait, és ebben is sok hasznos újítást találni. Még nem tudni, hogy mi lesz a következő nagy rendszerfrissítés témája - az őszi kiadásban a 3D és a VR volt hangsúlyos -, és most még csak Redstone 4 kódnéven emlegetik a készülő update-et. A végleges változata valamikor jövő tavasszal kerül a felhasználókhoz - írja a PC World.

Közeli kapcsolatok

Az usb tárolókat teheti fölöslegessé a Near Share nevű funkció, legalábbis akkor, ha csak egy szobán belül akarunk fájlokat mozgatni két gép között. A Near Share bluetooth kapcsolaton kötö össze a Windows 10-et futattó gépeket, hogy pár gombnyomással tudjunk átküldeni egymásnak fájlokat.

Az Edge böngésző egyik leghasznosabb újítása, hogy a füleket villámgyorsan el tudjuk némítani, ehhez elég lesz rábökni az oldal neve mellett megjelenő hangszóróikonra. A böngészőben lehetőségünk lesz ingyenes ePub formátumú könyveket lementeni, és a meglévő e-könyvünket akár a start menübe is kitűzhetjük, hogy gyorsan megtaláljuk.

Az írást javaslatokkal fogja segíteni a megújult billentyűzet. Automatikus hibajavításról, amit a telefonokon használunk, nincs szó, csupán javaslatokat tesz a Microsoft, hogy fel tudjuk gyorsítani a szavak bevitelét. Ha elég okos a rendszer, akkor az különösen hasznos lesz magyar nyelven, mert jó hosszúak a szavaink az angol szavakhoz képest.

Az internet használatát, a hálózat terhelését is könnyű lesz szabályozni a Windows 10 következő verziójában. Eddig a háttérben futó frissítések sávszélességét lehetett korlátozni, ezután azonban a Windows Áruházban elindított letöltések is korlátozhatók lesznek, nehogy egy frissen megvett 10+ gigabájtos játék telepítése miatt lassuljon be a böngésző.