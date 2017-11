Galaxy A mobilokra kerül a Samsung óriáskijelzője

Egy ideje tudjuk, hogy a Samsung radikális új dizájnt ad a csúcskategóriás, valószínűleg jövő tavasszal megjelenő Galaxy S9-nek (állítólag az iPhone X-ből is merítenek majd), és azt is több mint egy éve pletykálják, hogy dolgozik egy kihajtható kijelzőjű mobilon.

A legtöbb vevőt azonban egészen más érdekelheti, mégpedig az, hogy az elterjedtebb középkategóriás Galaxy A mobilok is megkaphatják azt a keretig érő kijelzőt, amilyet most csak az S8 és Note 8 pároson láthatunk. A Samsung-ügyi techportál, a SamMobile tett közzé erről egy hírt.

Nem hivatalos koncepciórajz az S9-esről

Ha hihetünk a friss hírnek, akkor az Galaxy A mobilok is 18,5:9 képarányú kijelzővel lesznek felszerelve. Azt is írja a SamMobile, hogy az új telefonokon is Android 7.1.1 lesz, tehát nem kapják meg az ősz óta elérhető Android 8.0 Oreót. Ez nem lenne meglepő azután, hogy még a Note 8 is a régebbi Androiddal jelent meg.