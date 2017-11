Amerika új típusú lézerfegyverekkel akarja megvédeni magát

Az amerikai légierő megbízást adott a Lockheednak, hogy a korábbiaknál jóval hatékonyabb, új típusú lézerfegyvereket fejlesszenek ki a repülőgépekre. Ma még nincsenek olyan kompakt, kisebb súlyú lézerfegyverek, amelyeket a levegőben is nagy biztonsággal lehetne alkalmazni. Pedig szükség lenne rájuk: ha nem lopakodókról van szó, az amerikai gépekre az orosz és a kínai légelhárítók mellett már az iráni rendszerek is valós veszélyt jelentenek.

A megoldást a hagyományos fegyvereknél a remények szerint néhány éven belül már olcsóbbá váló légi lézerfegyverek jelenthetik. A Pentagon Lockheed Martinnal kötött szerződése egyelőre az iparágban nagyjából csak bagatell összegnek számító 26 millió dollárról szól, az ügyben azonban a kommentárok szerint mégis komoly potenciál van. A cél, hogy négy éven belül, 2021-re az új légi lézerfegyvereket már a gyakorlatban lehessen tesztelni.

Elhárításban persze már most is használnak lézerfegyvereket, többek között a dróntámadások ellen is, de egyelőre inkább csak a szárazföldön és a haditengerészetnél. A repülőgépekre korábban a Boeing is fejlesztett lézerelhárító rendszereket, 2012-ben már SCUD rakéták ellen is tesztelték a saját rendszerüket egy 747-esen. Ez azonban nem igazán hozott jó eredményeket, ezért a Pentagon 2011-ben leállította azt az 5 milliárd dolláros projektet.

A fő probléma az volt, hogy a kémiai alapú lézerfegyverek túl nagyok és veszélyesek volt egy ellenséges terület felett repülő gépre. A mostani Lockheed-projekt ezért más technológián, kémiai helyett optikai szálas lézerfegyverek kifejlesztéséről szól. Bár a technika még nem tart ott, hogy ezek is hasonlóan erősek legyenek, súlyok jóval kisebb, komponensei kevésbé mérgezőek, így a jövő bennük lehet.

Ha sikerül az optikai szálas lézerfegyvereket pontosabbá és hatékonyabbá tenni, ezek idővel akár kiválthatják a hagyományos fegyverzeteket is a várakozások szerint. Mint Daniel Goure, a Lexington Institute védelmi szakértője a CNBC-n elmondta, egy hagyományos rakétánál egy-egy lézerfegyveres lövés potenciálisan jóval olcsóbb, arról nem beszélve, hogy így nem kellene attól tartani, hogy akció közben kifogynak a lőszerekből vagy rakétákból.

Amerikai védelmi és iparági források szerint az új technológia kifejlesztése azért is szükséges , mert a jelenlegi nem-lopakodó harci repülőgépek potenciálisan egyre sérülékenyebbek a kínai és az orosz, de még az iráni légvédelmi rendszerekkel szemben is.

(Borítókép: Lockheed Martin)