Edzőterem és Xbox lehet a jövő vonatjain

Pihentető és szórakoztató napi ingázást akar biztosítani utasainak a Deutsche Bahn, mert a német vasúttársaság úgy érzi, hogy hamarosan az önjáró autók kényelmével kell majd versenyeznie, hogy legyenek utasai. Futurisztikus ötleteket mutattak be a héten Nürnbergben, ahol leleplezték az Ideenzug nevű koncepciót.

Míg a mai vonatokon a hely nagy részét egyszerű ülések teszik ki, a jövőbeli szerelvények keréken guruló szolgáltatóközpontokká válnak. Lesznek például üzleti utasoknak kínált fotelek beépített zajszűrővel és tablettartóval, hogy út közben is nyugodtan a munkájukra tudjanak fókuszálni.

Az aktívabbak viszont felpattanhatnak egy szobakerékpárra, hogy egy kis edzéssel használják ki az ingázással töltött időt. Aki pedig nem leizzadni vágyik, csak egy kis adrenalinfröccsel indítaná be a napot, hatalmas tévére kötött konzolon játszhat.

A tévében leadott meccseket is követni lehet majd a sportközvetítésekhez kialakított vagonokban.

A tervezők olyan apró részletekre is odafigyeltek, hogy néhány széket el lehessen forgatni, mert nem mindenki szeret menetiránynak háttal utazni.

5 Forrás: Deutsche Bahn Galéria: Futurisztikus német vonatok

A Deutsche Bahn azért lát versenytársat a pár évtizeden belül megjelenő önvezető autókban, mert pontosan ugyanaz lesz az előnyük, mint ma a vasútnak: a vezetés helyett mással is foglalkozhatunk. A vasútnak azért van némi előnye az autókkal szemben, ez pedig a vagonok mérete. Sokkal szélesebb kínálatot tudnak nyújtani, és olyan dolgok is elférnek bennük, amik soha nem kerülhetnek be egy személyautóba.