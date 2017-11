Bill Gates saját okosvárost épít

Belmont néven felépíti a jövő városát a Microsoft-alapító Bill Gates, és a projekt elindításához már megvett egy több mint tízezer hektáros területet Arizona államban, potom 80 millió dollárért - írja a KGW.com, az NBC médiacég portlandi egysége. Ez az összeg nem is olyan nagy kiadás a milliárdostól, bár azt még nem tudni, hogy az építkezés mennyibe fog kerülni.

Azt még pontosan nem tudni, hogy milyen munkahelyeket akarnak létrehozni, de szó van arról is, hogy a legmodernebb gyártói- és szállítási technológiák is helyet kapnak a városban.

A város közlekedésében meghatározó lesz a még csak javaslatként létező I-11 számú főút, amely Las Vegas irányába tart majd.

A területen körülbelül 1500 hektáron lesznek irodák és boltok, 190 hektáron iskolák, és körülbelül 80 ezer lakásnak jut hely. Ez azért nem olyan kicsiny város, de az már most sejthető, hogy a növekedése éppen olyan szabályozott lesz, mint a létrejötte. Most még nem tudni, hogy mikor kezdik el az építkezést.

