Így nem fog ön soha repülni, hacsak nem ügyes gázszerelő

A hétvégén megnyitott dubai légishow-n az Emirates légitársaság bemutatta az új első osztályt, amit a hamarosan flottába kerülő Boeing 777-300ER és 777X repülőgépeiken alakítanak ki a legtehetősebb utasaik kiszolgálására – írja az Aviation Week.

Fotó: Emirates

Dubaj hivatalos nemzetközi légitársasága négy évig tervezte, fejlesztette, építette a Boeing széles törzsű, két hajtóműves utasszállítóinak alapos átépítését igénylő első osztályú kabinokat. Kabinok? Igen, erről van szó:

a többi utastól, de még a proli business classosoktól is teljesen elszigetelt, már-már apartmanszerű luxusfülkék jelentik a közeljövő első osztályú utazását

az Egyesült Arab Emírségekben. Az új első osztály promóciójához Jeremy Clarksont, a BBC egykori autós műsorvezetőjét is megnyerték:

A tolóajtóval ellátott fülkékből gépenként hatot alakítanak ki az Emirates járatain, ezzel a korábbi nyolchoz képest kettővel kevesebb első osztályú jegyet tudnak eladni, de feltehetőleg annyival borsosabb áron, hogy bőven megéri majd az újítás. Az Emirates többek között a Mercedes-Benzzel együttműködve dolgozta ki a fülkék enteriőrjét, ami valóban tömény luxust áraszt, mondjuk ha a turistaosztállyal összevetjük.

A kabin tökéletes magányában három ablakon át nézhetik az alant elúszó felhőket a VIP-nél is VIP-bb utasok – persze csak ha a gép törzsének szélére szól a jegyük. A középen kialakított kabinokban természetesen nincs ablak, ott viszont az illúzió érdekében külön képernyőket szerelnek fel, amiken élőben lehet majd nézni a külső kamerák által közvetített képet.

Fotó: Emirates

A világítás és a kabin hőmérséklete is az utas kénye-kedvére állítható, szórakoztatásáról nagyképernyős multimédia központ gondoskodik, és hát a menü sem sonkás szendvics kólával. A fine dining menü után a bőrfotelt úgynevezett zéró-gravitációs módba állítva tökéletesen komfortos alvásélményt ígér az Emirates. Mindehhez “Hydra Active” pizsamákat is kínálnak, jelentsen ez bármit is.

Fotó: Emirates

Az új topkategóriás kabinokba 2019 vége felé lehet majd először jegyet foglalni, az Emirates tervei szerint kezdetben Brüsszel és Genf, majd Chicago, Perth és Brisbane lesznek a szerencsés desztinációk, ahová ilyen gépekkel lehet majd utazni az Emirátusokból.

Fotó: Emirates

Azt, hogy csak az új gépekbe építik-e be az elnöki lakosztályokat, vagy visszamenőleg átalakítják a flotta meglévő gépeit is, egyelőre nem tudni (az Emirates csaknem 170 Boeing 777-est üzemeltet jelenleg), mint ahogy azt sem, hogy a budapesti járatokra jut-e majd ezekből a luxusgépekből.