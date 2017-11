Megérkezett a Firefox Quantum

A Firefox Quantum az elmúlt másfél évtized legnagyobb frissítése.

Modernizálták a böngésző kinézetét, nagyot gyorsítottak rajta, és csökkentették a memóriahasználatát.

Aki most is a Mozilla böngészőjét használja, az úgyis megkapja a Quantumot a Firefox 57 verziószámmal érkező frissítésben, aki pedig valaha szerette a Firefoxot, de valamiért szakított vele, annak most jött el az a pillanat, hogy érdemes legyen megint megnézni, mit is nyújt.

Itt letölthető.

Van Androidra, Windowsra, iOS-re, Linuxra és MacOS-re is.

A Firefox a 2000-es évek elején volt a csúcsán, amikor még csak a Microsoft Internet Explorernek kellett jobb alternatívát nyújtani, de közben megjelent a Google Chrome, és a keresőóriás hatalmas piaci erejével nehezebb volt versenyzni.

Apró csavar a történetben, hogy a Quantum ismét a Google malmára hajtja a vizet, a Mozilla ugyanis szakított a Yahoo-val, és megint a Google a böngésző alapértelmezett keresőmotorja.